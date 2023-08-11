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Bunu deneyenin saçı asla dökülmeyecek! Bu kür kelliği bitirecek

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Bunu deneyenin saçı asla dökülmeyecek! Bu kür kelliği bitirecek
Eğer saç dökülmesinden şikayetçiyseniz bu yöntem tam size göre! Tüm detaylar haberimizde.

Saç dökülmesi insanların günlük yaşantısını büyük oranda etkiliyor. Ancak artık saç dökülmesinin önüne bu yöntemle geçeceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN DOĞAL YÖNTEM

Hem kadınların hem erkeklerin fazla saç dökülmesi günlük hayatlarını kabusa çevirebiliyor. Erkeklerde ise saç dökülmesi sonrası kellik daha fazla görülüyor. Dünya üstünde 56 milyon kişinin saç dökülmesiyle mücadele ettiği biliniyor. Saç dökülmeleri bölgesel olarak ve saç tamamında da yaşanabiliyor. Saç dökülmesini en çok etkileyen etkenlerden biri de hava sıcaklıklarının yükselmesi. Hava sıcaklığı arttıkça saç dökülmeleri de artıyor. Saç dökülmesini doğal yöntemlerle engellemek için soğana ihtiyacınız var. İki tane soğan doğranarak soğanların üstü kapatılana kadar su eklenir. 10 dakika kaynatılan soğanlı su saç diplerine uygulanır. 

saç dökülmesi için doğal yöntemler

Saç bone ve havlu ile kapatılarak iki saat bekletilir ve sonrasında saç durulanır. Soğan saçların hızlı şekilde uzamasını sağladığı gibi saçı da besliyor. Soğanın içinde olan kükürt saçlarda olan keratinin üretilmesini sağlıyor ve saç köklerinin güçlenmesine yardım ediyor. Aynı zamanda kükürt saçların daha az kırılmasına yardımcı olarak saç derisinde oluşan enfeksiyonların engellenmesini sağlıyor. Eğer soğan suyuna alerjiniz olmasından şüpheleniyorsanız kürü tamamen yapmadan küçük bir bölgede deneyebilirsiniz. Saç dökülmesinin önüne geçmek için kimyasal içerikli şampuanlardan, jöle ve sprey kullanımından uzak durmak gerekiyor. Aynı zamanda saç dökülmesi genetik olabiliyor. Genetik sebeplerle saç dökülmeleri erken yaşta başlayarak erkeklerde erken yaşlarda kellik olmasına sebep olabiliyor. 

Sağlık
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