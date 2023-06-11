Bunu her gece yatmadan önce sürmek 25 yaş gençleştirecek! Resmen gençlik iksiri

Gliserinin cilde olan faydaları saymakla bitmezken yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan çizgilerin yok olmasında ise fazlasıyla etkilidir. Gliserin faydaları nelerdir? Gliserin nasıl kullanılır? Gliserinin cilt üzerinde ki tüm etkileri haberimizde.

Tiktoker Simply Loretta, insanların onu 22 yaşında gibi gördüğünü belirterek normalde ise 52 yaşında olduğunu açıkladı. Cilt bakımlarının sırrını açıklayan Loretta, cilt bakımı rutinini ve merak edilenleri yanıtladı. cilt bakımının maliyeti bu zamana göre fazlasıyla uygun olduğunu ve başlıca ürünün gliserin olduğunu belirtti. Menopoza girdiğinizde cildiniz kurumaya başlar ve esnekliği yok olur. Bu durumda cildin eski haline dönmesi için tercih edilen ürün gliserindir.





İNCE ÇİZGİLERE SON

Gliserin suyu cildin daha derin seviyelerde hava almasına yardımcı olduğu gibi dış katmanına ise fazlasıyla nem verdiği görülüyor. Düzenli kullanımda losyonların içerisinde yer alan gliserin sayesinde etkili çözümler gözle görülür hale gelecektir. İnce çizgilerin giderilmesinde yardımcı olur.