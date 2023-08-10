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  3. Bunu içenin cildi yeni doğmuş gibi olacak! Kolajen desteği veren bu içecek iksir etkisi yaratacak

Bunu içenin cildi yeni doğmuş gibi olacak! Kolajen desteği veren bu içecek iksir etkisi yaratacak

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Bunu içenin cildi yeni doğmuş gibi olacak! Kolajen desteği veren bu içecek iksir etkisi yaratacak
Sağlıklı cilde sahip olmak için güzellik merkezlerine gitmeye son. Canlı ve parlak cilt için artık tek çözüm kolajen olurken nasıl kullanılacağı ise merak konusu oldu. Günde bir bardak bundan içenler adeta 10 yaş birden gençleşecek. İşte detaylar...

Cilt hücrelerine zarar verebilen ve yaşlanma süresini hızlandırabilen kararsız moleküller serbest radikaller olurken portakal suyu ise erken yaşlanmaya adeta savaş açıyor. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltan bu fırsat adeta cilde kolajen desteği veriyor.

Portakal suyunun içerisinde olan C Vitamini kolajen sentezini desteklerken cilt sıkılığını ve esnekliğini veren yapısı ise protein sağlar. Düzenli olarak portakal suyu tüketmek ise daha genç görünümü sağlar. Portakal suyu içerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde nemlendirme ve canlı görülmesi mümkünken cildin daha dolgun olmasına yardımcı olur.

portakal suyu

Cilt için önemli yere sahip olan portakal suyu aynı zamanda diyet listelerinde de yer almaktadır. Cilt faydaları için güvenilir olurken özellikle hassas cildi olanların dikkatli kullanması gerekir. Bazı portakallar olan turunçgillere alerjisi olanların ise kullanması tavsiye edilmiyor. 

Sağlık
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