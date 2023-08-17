Bunu öğrendikten sonra bir daha ilaç içmeyeceksiniz! 10 maddede doğal ağrı kesici!

İlaç kullanmadan doğal yöntemlerle ağrılarınızdan kurtulmak mümkün! İşte o tarifler! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞAL YÖNTEMLERLE AĞRILARDAN KURTULMAK

Son dönemlerde insanlar ağrılarından kurtulmak için sık sık ağrı kesici ilaçlara başvursa da uzmanlar ağrı kesicilerle ilgili önemli uyarılar yaparak uzmanların vermediği ağrı kesicileri kesinlikle kullanmamak gerektiğini söylüyor. Ağrı kesici ilaçlar yerine doğal yöntemlerle ağrılarınızı kesebilirsiniz. Biberiye çayı ya da yağı migren tedavisinde de sık sık başvurulan bir doğal yöntemdir. Biberiye baş, kas ve eklem ağrılarına iyi gelir. Biberiye çayını ya da yağını aktarlardan alabilirsiniz. Aynı zamanda çay olarak tüketirseniz boğaz ağrılarını geçirir. Yağ olarak kullanıldığı zaman da masaj yaparak ağrılardan kurtulabilirsiniz. Kırmızı acı biber de enerji verir ve metabolizma uyarır. Yağ yakımını hızlandırma özelliği olan kırmızı acı biber içinde bulunan kapsaisin maddesi güçlü bir ağrı kesici özelliği taşır.





Ağrı olduğu zaman bir veya iki tane kırmızı acı biber tüketilebilir. Anason da yorgunluğu ve stresi azaltır. Anason özellikle baş ve diş ağrılarına iyi gelir, ağrı olduğu zaman iki bardak tüketilmesi yeterli olacaktır. Badem içi idrar yolları enfeksiyonlarına, böbrek problemlerine, baş ağrılarına ve diğer ağrılara iyi gelir. Bakla da taze olarak tüketildiği zaman böbrek ağrılarına iyi gelir. Defne yaprağı da romatizma, baş ve kulak ağrılarına çok iyi gelir. Kaynatıldıktan sonra suyu ağrı olan bölgeye masajla uygulanabilir. Güzelavrat otu da zehirli bir ottur ve işlemden geçmeden tüketilmez. Ancak birçok ağrı kesici içinde güzelavrat otu vardır. Haşhaş da lokal krem olarak kullanıldığı zaman eklem ağrılarına iyi gelir, ödem olan bölgelerdeki şişliği alır. Hayıt otu da göğüs ve regl ağrılarına mucize bir çözümdür. Hindistan cevizi ve yağı eklemlere sürüldüğü zaman ağrılara iyi gelir, şakaklarınıza sürerseniz migren ağrılarını azaltır. Kantaron yağı da eklem ağrılarına iyi gelir. Günde bir tatlı kaşığı tüketirseniz mide ağrılarınızı geçirir. Aynı zamanda hodan otu da balgam söktürücü ve öksürük giderici bir ottur. Karabaş otu, karabiber, karanfil, kiraz, kuşburnu, muz, nane yağı, papatya, zencefil de ağrı kesici özellik barındırır.