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Bursa'da Doğup Büyüyen Pratisyen Hekimler Göreve Başladı

İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğup büyüyen 5 pratisyen hekim, kendi hastanelerinde hizmet vermeye başladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:30
Bursa'da Doğup Büyüyen Pratisyen Hekimler Göreve Başladı

Bursa'nın İnegöl İlçesine 5 Yeni Pratisyen Hekim

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gelen ve tıp eğitimlerini tamamlayan 5 hekim, mecburi hizmetle kendi hastanelerinde göreve başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Özgün Bir Hikaye

İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğan Seren Kahraman, Gökçe Eda Vargün, Sude Tekin, Gülşen İpek Boğazkesenli ve Sena Akyıldız, tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra ilk tercihleri olarak doğdukları hastaneyi yazdılar.

Hekimlerin Açıklamaları

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hayrettin Göçmen, hastanenin 300 bin nüfusa hizmet verdiğini belirterek, "İnagöl Devlet Hastanesi'nde doğan bu 5 gencimiz, kendi şehirlerinde hekim olarak görev almalarıyla büyük bir gurur kaynağı oluşturdu," dedi.

24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden mezun olduğunu ifade ederek, "Memleketimde hizmet verdiğim için çok mutluyum. Genel cerrahi üzerine uzmanlaşmayı düşünüyorum," diye konuştu.

Gökçe Eda Vargün ise, ailesinin uzun yıllar bu hastanede çalıştığını belirterek, "Ailemle gurur duyuyorum, benim de burada olmam çok anlamlı," dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan Sude Tekin, annesinin de burada çalıştığını belirterek, "Annemin çalıştığı hastaneye doktor olarak atanmak çok gurur verici, burada olmak çok güzel," ifadelerini kullandı.

Hekimlerin Gelecek Planları

Yeni mezun hekimler, 2 yıl süren zorunlu görevlerinin ardından Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) katılacak ve uzmanlaşmayı hedefleyecekler.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor. İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor. İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor. İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor. İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor. İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor. İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor. İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor. İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor. İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor. İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

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