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Burun Estetik Yöntemleri – Op. Dr. Hüseyin Kandulu

Günümüzde burun şeklinin daha iyi hale getirilmesi aşamasında burun estetiği yöntemleri kullanılır. Bu tür yöntemlerin uygulanması ile birlikte hastaların tedavisi aşamasında başarılı sonuçlar elde edilir. Özellikle kapalı yöntemler ile dikiş izi bırakılmadan hastaların burun şeklinin ortaya konulması mümkündür. Bu tür burun estetiği yöntemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında açık ya da kapalı işlemler yapılarak gerek burun kemik yapısının düzeltilmesi gerekse de diğer işlemler tamamlanır. Aynı zamanda bu işlemin yapılması aşamasında hastaların beklentilerinin karşılayan dolgu yöntemlerine de ihtiyaç duyulur.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:54
Burun Estetik Yöntemleri – Op. Dr. Hüseyin Kandulu
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Burun Estetik Yöntemleri – Op. Dr. Hüseyin Kandulu

Günümüzde burun şeklinin daha iyi hale getirilmesi aşamasında burun estetiği yöntemleri kullanılır. Bu tür yöntemlerin uygulanması ile birlikte hastaların tedavisi aşamasında başarılı sonuçlar elde edilir. Özellikle kapalı yöntemler ile dikiş izi bırakılmadan hastaların burun şeklinin ortaya konulması mümkündür.

Bu tür burun estetiği yöntemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında açık ya da kapalı işlemler yapılarak gerek burun kemik yapısının düzeltilmesi gerekse de diğer işlemler tamamlanır. Aynı zamanda bu işlemin yapılması aşamasında hastaların beklentilerinin karşılayan dolgu yöntemlerine de ihtiyaç duyulur.

Burun Estetiği Ameliyatı Nedir?

Hastalar için görünüm sorunlarının ortadan kaldırılması aşamasında ön plana çıkan bu yöntemler ile birlikte buru sorunları ortadan kaldırılır. Sadece estetik amaçları için değil aynı zamanda başka amaçlar için de kullanılan yöntemler ile kişinin daha iyi nefes alıp vermesi de mümkündür. Son zamanlarda bu yöntemin uygulanması ile birlikte hastalarda estetik beklentilerin dışında hastalık sorunlarının giderilmesi için de bu yöntemler geçerlidir.

Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Günümüzde birçok sağlık merkezinde yapılan burun estetiğiyönteminde dikişli ve dikişsiz yöntemler bulunur. Açık işlemlerde burun üst derisi kaldırılarak gereken işlemler yapılır. Kapalı yöntemde ise genel anestezi altında burun deliklerinden giriş yapılarak kişinin derisi kaldırılmadan işlemlerin tamamlanması esas alınır.

Her iki yöntemin de kendine has avantajları bulunmakla birlikte dikiş izi olmaması açısından kapalı yöntem tercih edilir. Özellikle son zamanlarda bu tür estetik yöntemlerin uygulanması aşamasında hastaların beklentilerini karşılayan burun kemer operasyonları ya da burun dikleştirme operasyonları da mümkündür.

Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi

Burun estetikleri işlemlerinden önce hastaların sigara ya da alkol kullanımını bırakması gereklidir. Aynı zamanda belirli ücretler ile uygulandığından dolayı insanların burun estetiği fiyatları açısından maliyetleri hesaplaması gereklidir. Günümüzde bu tür estetik işlemlerin öncesinde insanların genel anestezi nedeni ile tok gelmemeleri gereklidir.

Bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesi öncesinde hastaların ilaç kullanımını kesmeleri önemlidir. Hastaların aynı zamanda işlemlerin sonrasında nasıl bir burun yapısı ile karşı kalacaklarını bilmeleri de gereklidir. Özellikle son zamanlarda burun estetiği beklentilerinin tam ve doğru olması gereklidir.

Burun Estetiği Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Burun yapısının düzeltilmesi ve bunun yanında ameliyat işlemlerinin tercihi aşamasında hastanın beklentileri önem taşır. Hastaların nasıl bir şikâyetleri olduğunu bilerek doktor tavsiyesi ile bir tedavi şekli belirlenir. Bu aşamada insanlar için burun estetiği fiyatlarıönemlidir.  Aynı zamanda bu estetik yöntemlerinin kullanılması genellikle nefes alma sorunları yaşayan hastalar için de tercih edilir. Bazı hastalarda burun kemeri sorunları ya da burun eğrilik sorunları da yine bu yöntemlerin kullanılmasını gerekli kılar.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası

Ameliyat sonrasında hastaların belirli bir süre silikon tampon kullanması gereklidir. Yatış pozisyonunun burun üst kısma gelecek şekilde ayarlanması gereklidir. Aynı zamanda bu tür işlemlerin sonrasında hastaların belirli bir süre burunlarına dikkat etmeleri ve kanamalar olması durumunda da doktor tavsiyesi ile ilaç kullanmaları gereklidir. Sigara kullanım iyileşme sürelerini geriye attığından dolayı bu tür iyileşme sürelerine dikkat edilmelidir.

Burun Estetiği Fiyatları

Sağlık alanında başarı ile uygulanan bu yöntemlerin fiyatlandırılması aşamasında farklı sağlık merkezlerinin fiyatlandırılması esastır. Özellikle son yıllarda estetik yöntemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında hastaların fiyat alması gereklidir. Bunun dışında işlemin türüne göre de fiyatlar değişebilir.

Sonuç olarak hastaların gerek fiyat olarak gerekse de yöntem olarak kendilerine uygun yöntemleri tercih ederek başarılı bir şekilde tedavi edilmesi mümkündür. Burun estetiği fiyatları açısından günümüzde uygun fiyatlar bazı sağlık merkezlerinde geçerlidir.


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