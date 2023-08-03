Buz gibi içecekler sonunuzu hazırlıyor olabilir! Yaz günlerinde bu hataya sakın düşmeyin

DİKKAT! SOĞUK İÇECEKLER RAHATSIZLIKLARA SEBEP OLABİLİR





Yaz dönemlerinin vazgeçilmezi soğuk içecekler sağlığımızı olumsuz etkilerinden uzmanlar uyarıyor. Bu tarz içeceklerin birçok rahatsızlığa sebep olabileceği söyleniyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakani Hazar, sıcak yaz dönemlerinde soğuk ya da buzlu içecekleri tüketmenin sağlık açısından risk oluşturduğunu ifade ediyor. Soğuk içecekler, vücudun bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyebilir ya da mukus miktarında artışa neden olabilir.

HIZLI TÜKETİMDEN KAÇININ

Dr. Hazar’a soğuk içecekler genizdeki mukozayı kalınlaştırırken sıcak içecekler nefes almayı rahatlatabilir. Aynı zamanda, fazla ve hızlı tüketilen soğuk içecekler kalp atışının düşmesine sebep olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

METABOLİZMA VE KİLO KONTROLÜ

Dr. Hazar, buzlu suyun kilo almayı arttıracağına dikkat çekiyor. Metabolizmanın yavaşlamasına sebep olarak yağ yakılmasını engelleyebileceğini belirtiyor. Bu sebepten dolayı yavaş ve kontrollü su tüketmenin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Bazı insanlarda özellikle migren rahatsızlığı yaşayanlarda soğuk buzlu su içmenin baş ağrısına sebep olacağını belirtiyor.