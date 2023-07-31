Can sıkan ameliyat izleri tarihe karışıyor! Hanımlar, beyler müjde: Saniyeler içinde yok oluyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ayşegül Kalın Ayçiçek, teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıbbın birçok alanında izsiz cerrahinin mümkün hale geleceğini vurguluyor. Op. Dr. Ayçiçek, bu operasyonun kadın doğum ve jinekolojide de yaygın olarak yapıldığını anlattı. Kadın hastalıkları olan birçok kadının izsiz ameliyatla rahat ve kolaylıkla sağlığına kavuşabileceğini aktaran Ayçiçek, her kadının aslında bu şekilde bir imkanı olduğunu bilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Op. Dr. Ayşegül Kalın Ayçiçek, konuyla ilgili değerlendirmelerinde "Ameliyat; hastayı sosyal hayata daha az iz bırakarak hızlı bir şekilde nasıl geri döndürür, kanamayı nasıl azaltır, ostomi estetiği ve plastik cerrahi nasıl yaptırılır gibi soruların cevaplarını arıyor. Bu soruların cevapları artık kapalı ameliyatlarda. Teknoloji ilerledikçe daha fazla leri aşamalar göreceğiz.Bir diğer iç cerrahi örneği laparoskopi, tüm kamera tertibatının ve cerrahi ekipmanların aynı deliğe yerleştirildiği tek delikli bir ameliyattır. Bu sayede hastanın karnında iz kalmaz ve hasta için tatmin edici bir sonuç ortaya çıkar. Son adım 'vnotes' şeklinde adlandırdığımız robotik cerrahi ve operasyonlar geliştirildi. Vnotes, vücudun doğal açıklıkları üzerinden yapılan bir ameliyat türüdür. Vajinanın içine cerrahi malzeme yerleştirilerek karın kitleleri ve tümörleri, kistler, miyomlar, histerektomi gibi manipülasyonlar yapılır. Günümüzde kapalı cerrahi, biyomedikal tekniklerin gelişmesi ile oldukça tatmin edici sonuçlar vermektedir." diye konuştu.

“YARA İZLERİ GÖRÜNMÜYOR”





Op. Dr. Ayçiçek, "Söz konusu ameliyatlardan sonra hastanın karnına göbek hizasından 5-10 mm'lik çok sayıda kesi yapılıyor. Göbek deliğinden yapılan bu kesik ise bir süre sonra görünmez hale gelir ve 1.5-2 yıl sonra kaybolur. Ancak oradan büyük, iri rahmi çıkarıyoruz. Bu yöntemle hastada son derece estetik ve estetik sonuç elde etmekteyiz. Vnotes ve tek port ameliyatında ameliyatın ilk günü itibariyle karın ön tarafında herhangi bir iz kalmadığı için kozmetik bilinci olan bayanlarda olumlu sonuçlar görmekteyiz." dedi.

Bu yaklaşımın birçok avantajı olduğunu söyleyen Op. Dr Ayçiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınlar bu ameliyatlar sayesinde aile, sosyal ve iş hayatına çok çabuk kavuşabiliyor. Daha eski ameliyatlarda laparoskopik ameliyatlarda hasta iyileşmesinde yavaşlık, daha fazla kanama, yara izi gibi sonuçlar görülmedi. Ameliyatın ilk gününde hasta, büyük bir ameliyattan sonra hastaneden taburcu olmasına rağmen yürüyebiliyor, yürüyebiliyor ve işlerin çoğunu yapabiliyordu. Birkaç haftalık dinlenmenin ardından normal hayatına kolayca devam etti. Ameliyattan 4 veya 6 saat sonrasında hastamız sağlık personelinin yardımıyla ayağa kalkar. Hastalarımız uyandıktan 4-6 saat sonra yemek yeme aktivitelerinden de keyif alabilirler. Ağrı olduğunda bile ağrı kesicilerle ağrıyı kontrol altına alabiliyoruz.





Aslında, hastalarımızın çoğu, büyük bir ameliyat geçirmedikçe, 4. günün ardından da hiç ağrı kesici ilaç almazlar. Bu nedenle hastanın korkmasına gerek yoktur. Ameliyat sonrası iyileşmelerinin oldukça hızlı olduğu belirtilmelidir. Hastalarımızın çoğunu ilk gün taburcu ediyoruz ama hastanın genel durumu ve geçirmiş olduğu hastalıklar da gün saysıının üzerinde önemli rol oynuyor. Ancak hastalarımızın %90'ını ilk gün içinde taburcu ediyoruz."

"KAPALI AMELİYAT İLE BAŞLAYIP AÇIK AMELİYATA GEÇEBİLİR"

Tüm jinekolojik ameliyatların kapalı olarak başlatılabildiğini söyleyen Op. Dr Ayçiçek, konuşmasını “Günümüzde kadın doğum, üroloji ve genel cerrahide kapalı ameliyatlar yaygın olarak kullanılırken, zamanımızda jinekolojik uygulamalar çok yaygın hale geldi. Bu nedenle tüm ameliyatlara kapalı ameliyatla başlanabilir, gerekirse kapalı ameliyatla başlanıp açık ameliyata geçilebilir. Hastalarımızın çok şanslı olduklarını bilmeleri gerekiyor." ifadeleriyle tamamladı.