Canan Karatay, antidepresan ilaçlarını bıraktıracak doğal ilacı açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, modern çağın baş belası olarak kabul edilen ve birçok ciddi sağlık sorunuyla ilişkilendirilen stresin nedenlerini ve bu sorunla doğal yollarla nasıl başa çıkabileceğimizi açıkladı.

Karatay'ın açıklamalarına göre, stresin tetiklenmesine yol açan genellikle göz ardı edilen önemli etkenler bulunuyor. Bunlar arasında uykusuzluk, vücut için büyük bir stres kaynağı olarak kabul ediliyor. Uykusuzluk, gün boyunca vücuda ciddi zararlar verebilir ve stres seviyelerini artırabilir.

Ayrıca, uyku için melatonin hormonunun dengeli bir şekilde üretilmesi gerektiğine dikkat çeken Karatay, melatonin hormonunun dengeyi şeker, yüksek insülin seviyeleri ve kortizol hormonu gibi faktörlerin bozabileceğini belirtiyor. Bu nedenle şeker, tahıl, un ve ekmek gibi vücuda şeker olarak dönüşen gıdalardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.





Ağır sporlar da vücuda ciddi bir stres kaynağı oluşturabilir. Aşırı yoğun egzersizler kortizol hormonunun salgılanmasına neden olabilir ve insülin direncini artırarak şeker hastalığı riskini artırabilir. Bu nedenle Karatay, yavaş tempolu yürüyüşlerin, antidepresanlardan daha etkili bir şekilde stresle başa çıkabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, modern yaşamın getirdiği diğer bir stres kaynağı da akıllı binalardır. Kapalı mekanlarda yaşamanın doğal olmadığını savunan Karatay, açık alanlarda daha fazla zaman geçirmenin ve doğayı deneyimlemenin önemini vurguluyor.

Son olarak, Karatay, stresle başa çıkmak için hemen antidepresanlara başvurmanın gereksiz olduğunu, bu ilaçların uzun süreli kullanımlarının beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ve vücuda stres yükleyebileceğini belirtiyor. Bunun yerine doğal yollardan stresi azaltmanın, beslenme düzenine dikkat etmenin, sevdiklerinizle vakit geçirmenin ve doğada vakit geçirmenin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu söylüyor.