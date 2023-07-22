Canan Karatay bu besinleri yemeyi yasakladı: Yararından çok zararı var

Beslenme konusunda uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için önemli uyarılar yapmaya devam ediyor. Kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklara davetiye çıkaran besinleri açıklayan Karatay, özellikle kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri vurguluyor. Hazır gıdaların özellikle kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı olanlar için sakıncalı olduğunu belirten uzman, şeker, çikolata, yapay tatlandırıcılı ürünler ve tatlıların tüketiminden kaçınılmasını öneriyor.



CANAN KARATAY'IN YASAK LİSTESİ





Prof. Dr. Canan Karatay'ın yasak listesi arasında şekerli içecekler, reçeller, pekmezler, şuruplar, hamurişi ağırlıklı besinler, patates, mısır ve makarna gibi karbonhidratlar da yer alıyor. Ayrıca, fazla şeker içeren meyveler, süt tozu, protein tozu, yumurta tozu ve hazır soslar da tüketilmemesi gerekenler arasında yer alıyor.

Hazır çorbalar, gazlı içecekler, kızartma ve işlenmiş et ürünleri de Canan Karatay'ın yasaklı besinleri listesinde bulunuyor. Sağlıklı beslenmenin temelinde doğal ve sağlıklı gıdaların tercih edilmesini öneren Karatay, bu tür besinlerin vücudu zehirlemediğini ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağladığını vurguluyor.