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Canan Karatay, Hollywood yıldızlarının gençlik reçetesini verdi

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Canan Karatay, Hollywood yıldızlarının gençlik reçetesini verdi
Prof. Dr. Canan Karatay'dan gençlik sırları geldi. Ezber bozan açıklamalarla gündeme gelirken 10 yaş gençleştirecek besini duyurdu. Doğal iksir ile daha dinç görünebileceksiniz.

Sağlıklı ve düzenli beslenmek üzerinden tavsiyelerde bulunan Canan Karatay bu defa kivinin yararlarına dair açıklamalarda bulundu. Kivi yaşlanma belirtilerini azaltırken uzman isim aynı zamanda sağlıklı hücrelerin sayısını arttırdığını açıkladı.

Prof. Dr. Canan Karatay, C vitamini yönünden oldukça zengin olan kivinin güç içerisinde sıkça tüketilmesi gerektiğine değindi. Bu meyve sayesinde 10 yaş birden gençleşebilirsiniz. Sabahtan akşama kadar tüketilmesi öneriliyor.

kivi

Faydaları saymakla bitmeyen kivilerin kırışıklıkları önlemekle beraber saçların canlılığını koruduğu ve dökülmelerin önüne geçtiğini Göz çevresinde oluşan morlukları ve halkaları azaltıcı etkisiyle öne çıkan kivi sindirim sistemini dengede tutuyor.

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