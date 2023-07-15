Canan Karatay kahvaltıda tüketilmesi gereken şifa yüklü besini açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay verdiği önerilerle sık sık gündeme geliyor. Karatay yine önemli bir besinden bahsetti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARATAY'DAN ÖNEMLİ ÖNERİLER

Prof. Dr. Canan Karatay ilaçların yerini tutacak önemli bir besin önerisinde bulundu. Hayvansal beslenme tarzı öneren Karatay ezine peynirinin faydalarını anlattı. Karatay açıklamalarında şunları söyledi; 'Peyniri istediğiniz kadar yiyin. Ben avuç içi kadar derim. Niye avuç içi kadar derim?





Çünkü kibrit kutusuna savaş açtım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı olması çok önemli. Tam yağlık demek koyun ve keçi sütünden yapılıyor demek. Onların yağı da en sağlıklı yağ. İşlenmemiş olduğu zaman o yağa 30 türlü yağ var demektir. Hayvansal yağ içinde omega 3, omega 6, omega 9 var. Bir hayvansal yağ içinde sayamayacak kadar 30 türlü yağ çeşidi var. Peynir en sağlıklı protein, yağ, kalsiyum kaynağıdır.'