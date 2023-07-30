Canan Karatay uyardı: Alkolden bin kat daha zararlı

İç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Canan Karatay, son zamanlarda sporcuların ve gençlerin sıklıkla içtiği enerji içeceklerinin aslında alkolden daha çok zarar içerdiğini söyledi.

Enerji içecekleri, zararlı olabilecek çok fazla kafein ve şeker içerir. Kısa süre içerisinde artan enerji seviyeleri, uzun vadeli bir sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, yüksek dozlar kalp atış hızını artırır ve uyku bozuklukları yaratabilir. Uzmanlar, enerji içeceklerini tüketirken dikkatli olunmasını öneriyor.





Prof. Dr. Canan Karatay, son değerlendirmesinde enerji içeceklerinin tehlikeleri hakkında "Enerji içecekleri aslında insan sağlığı için mutlak bir zehirdir" dedi. Tüm enerji içeceklerinin içeriğinde mısır şurubu şekeri yüksektir. Ve diğer kimyasallar da. Bağışıklık sistemini sakatlar, bağırsağa zarar verir ve aynı zamanda da beyin fonksiyonlarını bozarlar. Kısa süreli enerji verir ama çabuk yorulursunuz. İnsanları bağımlı yapan, birkaç saatliğine verilen sahte, geçici coşku ve enerjidir" dedi.

Kalbe çok zarar veren enerji içecekleri ile ilgili "Alkolden bile daha hızlı karaciğer yağlanmasına sebep oluyor" diyen Canan Karatay, "Enerji içecekleri sinir sistemine de alkolden daha çok zarar veriyor. Sindirim sistemi için de kötü." diye konuştu.

Enerji içeceklerinin zararları nelerdir?

- Doz aşımı kafein bağımlılığına neden olabilir.

- İçeriğinde bol miktarda kafein olduğu için bağımlılık yapar ve vücudun dengesini bozabilir.

- Fazla şeker vücutta aşırı su kaybına sebep olabilir.

- Hamileliğin erken döneminde tüketilen enerji içecekleri, daha sonrasında aşırı dozda kafeinden dolayı düşüklere neden olabilir.

- Kalp hastalığına neden olan maddeler beklenmedik bir kalp krizine neden olabilir.





- Enerji içecekleri, alkol ya da ilaçlar ile beraber alındığında ciddi klinik sorunlarda ortaya çıkarabilir. Alkol veya uyuşturucu ile alınan enerji içecekleri, kalp atış hızı artışı, kalp çarpıntısı, karın ağrısı ve tansiyon yükselmesi gibi yan etkilere neden olabilir.

- Alkolle beraber kullanıldığında tolerans ortaya çıkar, bu da alkol zehirlenmesine neden olabilir.

- Enerji içeceklerini alkol ile beraber tüketen özellikle orta yaştaki ve yaşlı kişilerde ani kalp krizlerine neden olabilir.

- İçeriğinde bol miktarda kafein olduğu için kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon diye adlandırılan kalp ve damar hastalıklarına neden olabilir.

- Diyabet ve obezite şeklinde adlandırılan metabolik hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilecek şeker ve yapay tatlandırıcılar içerir.

- B vitamini doz aşımına bağlı olarak sinirlilik, huzursuzluk, uyku bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

- Taurin, ginseng ve guarana gibi bazı maddelerdeki yüksek doz aşımı böbrek yetmezliğine, sinir sistemi ve kalp problemlerine neden olabilir.