Canan Karatay yıllar sonra gerçeği açıkladı! Severek yediğimiz o besin felç ediyor

İnsanlar sağlıklarını koruyarak beslenmek için uzman isimlerin beslenme önerilerini yakından takip ediyor. Canan Karatay yaz ayları için önemli besin önerileri yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANAN KARATAY BESİN ÖNERİLERİ

Uzman isim Canan Karatay yaz aylarında sık sık tüketilen kavun ve karpuz ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Karatay şu açıklamaları yaptı; 'Üzüm, incir, karpuz, kavun ürik asit yükselten ve şeker dengesini bozan meyveler. Kalp krizinin en önemli sebebi ürik asit yüksekliği. Ürik asit ise karpuz ve kavunla yükselir. Günümüzdeki kavun ve karpuzların genetiğiyle oynanıyor bu sebeple ürik asit yükseltiyor. İçinde olan yüksek fruktoz da karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Kalp krizi ve felçlerin sebebi kolesterol değil asıl ürik asit yüksek olmasıdır. Ürik asit ve trigliseridinize baktırmanız gerekiyor. Aynı zamanda pekmez, bal, gazlı içecek, alkol de ürik asit yüksekliğine sebep olur. Özellikle de beyaz duta dikkat edilmesi lazım. Koyu renkli meyveler, mürdüm eriği gibi meyveler tercih edilmelidir.





Kavun karpuz karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Sağlığına dikkat eden insanlar kavun ve karpuz tüketirken dikkat etsin. Ben bulanık görüyorum, kafam bulanık, uykudan kalkamıyorum diyen insanlar kavun ve karpuz tüketirken dikkat etsin. Hele de şeker hastaları kavun ve karpuzdan uzak dursun. Trigliserid arttığı zaman pıhtı artıyor. Çünkü şeker yükseliyor, insülin hormonu ani şekilde yükseliyor. İnsülin yükseldiği zaman kan hücresi yapışkanlığı artıyor. Damarlar büzüşüyor ve kalp krizi ile felç riski ortaya çıkıyor. Elmalar da eskisi gibi değil. Meyvelerde kullanılan pestisit sebebiyle toprağın minerali de bitti. Hiçbir meyvenin minerali yok şu an. 1950 senesindeki bir elmada 4 buçuk miligram demir oluyor. 1980 senesinde 26 tane elma yerseniz yüzde 18 miligram demir almış olursanız. Yapılan ilaçlamalar sebebiyle meyvelerde olan fruktoz yükseldi bu da karaciğer düşmanı. Ekşi elmaya güvenmeyin onlarda da ilaçlama var. Kurtlu elmaya güvenin. Bu ilaçlar hormonların dengesini bozar, seks hormonlarının dengesini bozar, düzensiz regl yapar. Bunların hepsi hormonlu meyvelerden dolayı oluyor.'