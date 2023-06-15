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Canan Karatay'dan Covid-19'un yan etkileri için mucize formüller!

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Canan Karatay'dan Covid-19'un yan etkileri için mucize formüller!
Prof. Dr. Canan Karatay, canlı olarak yayınlanan bir programa katıldı ve son zamanlarda tartışma konusu olan koronavirüs aşısının iddia edilen yan etkileri hakkında neler yapılabileceğinden bahsetti.

Kanal D'de hafta içi her gün ekranlara gelen ve canlı olarak yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” adlı programa katılan Prof. Dr. Canan Karatay, Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın sorularını yanıtladı. Ünlü İç Hastalıkları Uzmanı Karatay, son zamanların en çok konuşulan konularından birisi olan Covid-19 aşısının yan etkilerine karşı neler yapılabileceği hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Karatay, canlı olarak yayınlanan programda koronavirüse karşı geliştirilen aşılarının neden olduğu öne sürülen yan etkileri hakkında konuşurken MRN aşısının yan etkilerinin diyet yoluyla nasıl ortadan kaldırılacağını anlattı.

"MRN Aşısının Yan Etkilerini Azaltmak İçin Anahtar Formülasyon: Zeytinyağı"

Canan Karatay'dan Covid-19'un yan etkileri için mucize formüller

Kan pıhtılarının ve kalp krizlerinin aşılarla bağlantılı olduğu iddialarıyla ilgili sorulara karşılık olarak Prof. Dr. Canan Karatay, "Bu bir aşı değil, gen tedavisidir" yanıtını verdi.

"Aşının içinde çok fazla yabancı cisim var. Bir dahiliye uzmanı olarak, hemen hemen hergün 15-20 hastada bu şikayetleri görüyorum." diyen Prof. Dr. Karatay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kan pıhtılaşmasını önleyebilmek için beslenme çok önemlidir. En önemli besin zeytinyağıdır. Doğal soğuk sıkım zeytinyağı ilaçtır. Herkes içiyor. Sizi şişmanlatmaz, aynı zamanda karaciğer yağını da azaltmaktadır. Tüm vücudu temizleme özelliği vardır. Zeytinyağı doğal bir kan sulandırıcı görevini görür. ücudun tüm organlarını besler ve onarır. Kalp krizlerini, Alzheimer hastalığını önler. Ayrıca bol su içmek, hareketli olmak ve uyumak önemlidir.

Aşıyı vücuttan atmak mümkün mü?

Prof. Dr. Karatay, "Aşıyı vücuttan çıkarmak mümkün mü?" şeklinde yöneltilen bir soruya ise “Bu yeni bir durum. Bundan dolayı ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Tek çare doğal beslenmek ve aynı zamanda da bağışıklık sistemini güçlendirmek" şeklinde yanıt verdi.

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