Canan Karatay'ın ekmek isyanı doğru çıktı

Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesi'nden gelen son araştırma, buğday gluteninin sağlık üzerindeki olası etkilerini yeniden gündeme getirdi ve Türk doktor Canan Karatay'ın daha önce yaptığı uyarıyı doğruladı. Fareler üzerinde yapılan çalışma, buğday gluteninin beyin enflamasyonuna neden olabileceğini ortaya koydu.





Araştırmacılar, erkek farelerin düşük yağlı ve yüksek yağlı diyetlerde yüksek oranda glutenle beslendiği deneyler gerçekleştirdi. Sonuçlar, yüksek yağlı bir diyete maruz bırakılan farelerde glutenin "orta derecede obezojenik etkiye" yol açtığını ve aynı zamanda beyinde hipotalamus bölgesinde enflamasyona yol açtığını gösterdi. Hipotalamus, kilo kontrolü ve metabolizmanın düzenlenmesi gibi önemli işlevleri olan bir bölgedir.

Bu bulgular, buğday gluteninin insanlarda da benzer etkilere neden olabileceği ihtimalini artırdı. Canan Karatay, daha önce yaptığı açıklamalarda işlenmiş tahıllı ürünlerin sağlığa zararlı olabileceğini vurgulamış, gluten içeren gıdaların tüketiminden kaçınılması gerektiğini önermişti.

Prof. Dr. Canan Karatay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fırıncılar kendi sağlıklarını düşünürken, ben halk sağlığını düşünüyorum, onun için öyle konuşuyorum" dedi. Karatay, sağlıklı bir yaşam için işlenmiş tahıllı ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtti ve fındık, fıstık gibi alternatifleri önerdi.

Yeni Zelanda'daki bu araştırma, sağlık uzmanlarını ve halkı, buğday gluteninin olası etkileri konusunda daha dikkatli olmaya teşvik ediyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve doğru bilgiye dayalı seçimler, bireylerin uzun vadeli sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor.