Canan Karatay'ın her derde deva dediği 'Tereyağlı kahve' sosyetenin yeni trendi oldu! 1 bardağı 300 TL..

Prof. Dr. Canan Karatay tarafından sunulan sağlıklı yaşam ve kilo verme önerileri çok yakından takip ediliyor. Karatay'ın en çok ilgi gören önerilerinden bir tanesi de tereyağlı kahve tüketimi..

Prof. Dr. Karatay, tereyağlı kahve tüketenlerin kişileri zayıflattığı ve her derde deva olduüunu söylemesinin ardından çok fazla kişi tarafından eleştirilmişti. Yapılan araştırmaların sonucunda ise bazı uzmanlar da bu görüşe destek vermeye başladı.





Kahve ve tereyağının faydaları sonsuzdur ve birlikte hem vücudunuzun enerjisini hem de uyanıklığını artırırlar. İç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, konuya ilişkin açıklamasında tereyağlı kahvenin de zayıflatıcı etkilere neden olduğunu söylüyor. Kahvenize şeker yerine yaklaşık bir kaşık kadar tereyağı ve hindistancevizi yağı ekleyin ve etkisini anında hissedin.

Son araştırmalar tereyağının kardiyovasküler hastalık, felç ve tip 2 diyabet riskini azalttığını gösterdikten sonra tereyağlı kahve viral hale geldi. Bodrum'un en seçkin otellerinden bazılarının menülerinde bulunan ve bardağı 300 liradan satılan tereyağlı kahve dikkat çekiyor.

Bunu gören farklı işletmeciler de ilginç lezzeti işletmelerine tanıtmaya başladılar.





Obeziteyi önlemek için ketojenik kahve nasıl yapılır?

"Kahvenin 3 faydası"

- Kahve karaciğeri korur

- Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığına karşı etkilidir. Bazı kanserleri de önler

- Enerji verir ve metabolizma üzerinde olumlu etkisi vardır.

"Tereyağının 3 faydası"

- Eklemlerde oluşan hastalıklara karşı koruma sağlar. Kemikleri güçlendirir.

- Çok fazla tereyağı tüketmezseniz şişmanlamazsınız. Diyet yapan kişiler de tereyağı tüketebilir. Çünkü tereyağı sindirim sistemine iyi gelir.

- Mideye oldukça fayda sağlar.