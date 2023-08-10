Çatlak topuklara son! Bu karışımı bir kez sürünce pamuk gibi ayaklarınız olacak

Özellikle havaların ısınıp yaz aylarının gelmesiyle beraber kişinin yaşantıları olumsuz etkilenirken topuk çatlakları ise fazlasıyla can sıkıyor. Gül suyu yöntemi, topuk çatlaklarının giderilmesi için etkili yöntem olurken ne yapılması gerekenler ve tüm detaylar haberimizde.

GÜL SUYU YÖNTEMİ

Topuk çatlaklarına karşı olarak kullanılan gül suyu çözümü, topuk çatlaklarının giderilmesine yardımcı olur. Kötü kokuların giderilmesinde etkili olurken aynı zamanda nemlendirme özelliği yer alıyor. Krem ile gül suyunu bir kapta karıştırarak gece yatmadan önce topuklara sürülür ve penye çorap gidilir.

Bu yöntemin yanı sıra limon suyu, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi doğal çözümlerde topuk çatlaklarına iyi geliyor.





GÜL SUYU FAYDALARI

Cildin rahat nefes almasına yardımcı olur ve sakinlik dinginlik verir.

Cildin nemini kontrol altına alarak fazla yağları dengeye sokar.

Yüksek antioksidan içermesinden ötürü cildi serbest radikallere karşı korur.

Cilt üzerinde yer alan lekelerde etkili olup tonunu eşitler.

GÜL SUYUNUN TOPUK ÇATLAKLARINA ETKİSİ

Cildi yumuşatır

Kuruluğu önlemesinden ötürü çatlakların oluşumunu önler

Serinletici etkisinden ötürü topuk çatlaklarını tahriş etmez

İyileştirici yapısında dolayı tedavi edici özelliği bulunur.