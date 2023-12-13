Çayınızı sakın böyle içmeyin! Farkında olmadan zehirliyor

Mikroplastikler, petrol bazlı plastiklerden yapılmış 5 milimetreden küçük parçacıklardır. Giysilerden içtiğimiz suya, ilaçlardan araba lastiklerine, konserve yiyeceklerden plastik ve kağıt bardağa kadar pek çok üründe mikroplastik bulunuyor. Ayrıca kozmetik ürünleri ve alışveriş çantaları gibi ürünlerin de çevreye büyük miktarda mikroplastik saldığı biliniyor. Peki kağıt veya plastik bardaklar yerine ne kullanabilirsiniz?

Plastik veya karton bardaklar zararlı mıdır?

Mikroplastikler, vücuda ağız ve nefes yoluyla girer, vücuttan ancak boşaltım sistemi yoluyla uzaklaşır. Araştırmalar mikroplastiklerin karaciğer, akciğerler, kalp ve bağırsaklar da dahil olmak üzere birçok organda biriktiğini göstermiştir. Anne sütünde ve insan kanında da mikroplastikler tespit edildi. Mikroplastiklerin kalp hastalığına ve kansere neden olduğu biliniyor.





Karton veya plastik bardak yerine ne kullanabilirim?

Plastik tüketimini azaltabilmek adına alınabilecek önlemlerin arasında cam saklama kaplarının tercih edilmesi, konserve yerine kavanoz kullanılması, gıdaların cam, çelik, porselen gibi malzemeler kullanılarak yapılmış kaplarda saklanması sayılabilir.Bunlar arasında daha fazla içecek tüketmek, kurutma makinesinden uzak durarak azaltmak sayılabilir. Ayrıca çevre dostu giysi ve petrol maddeleri içermeyen kumaşların tercih edilmesiyle mikroplastiklere maruz kalmanın azaltılabileceği belirtiliyor.

Kanser riski çok yüksek!





Uluslararası Kanser Ajansı'nın plastik üretimi sırasında kullanılan ağır metallerin gerçekte kanserojen olduğuna dair kanıtları ortaya çıktı. Bu ağır metallerin salınımının özellikle plastik ve kağıt bardakların ısısında büyük olduğu ve dolayısıyla insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Güncel araştırmalar mikroplastik yükünün haftada 5 gram olduğunu, bunun da ayda bir kredi kartına eşdeğer olduğunu gösteriyor. Büyük miktarlarda mikroplastiklere uzun süre maruz kalmanın, tümör büyümesi ve kanser riskini artırmasının yanı sıra oksidatif stresi de artırdığı söyleniyor.