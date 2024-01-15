Cayır cayır kilo verdiren tarif! Günde 1 kilo verme garantili: Sadece 3 malzeme yeterli

Kilo vermek istiyorsanız bu haber tam size göre! Günde 1 kilo verdiriyor! Tüm detaylar haberimizde.

Cayır cayır kilo verdiren tarif! Günde 1 kilo verme garantili: Sadece 3 malzeme yeterli
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Kilo vermekte zorlanıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNDE 1 KİLO VERDİREN TARİF

Eğer kilo vermek istiyorsanız ancak inatçı kilolarınız varsa bu kürü mutlaka denemelisiniz. Bu tarif sayesinde metabolizmanız daha hızlı çalışacak ve kısa süre içinde inatçı kilolarınızdan kurtulacaksınız. Ancak yalnızca bu tarz tariflerin yeterli olmayacağını unutmayın ve aktif şekilde egzersiz yaparak beslenme düzeninizi de değiştirin. Mucizevi kürü yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler 1.5 litre yarım yağlı süt ve 2 yemek kaşığı yeşil çay. İlk olarak süt bir tencere içinde kaynatılır ve ilk sıcaklık çıktıktan sonra taze yeşil çay yaprakları sütün içine eklenir. Daha sonra kapağı kapatılır ve kaynamaya bırakılır. 

günde 1 kilo verdiren detoks tarifi

Kaynadıktan sonra süzgeçle süzülerek temiz bir şişeye doldurulur. Bu detoksu 2 saat içinde 1 bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz. Düzenli şekilde tüketirseniz inatçı kilolarınızdan kolaylıkla kurtulduğunuzu göreceksiniz. Bu karışım sayesinde 1 gün içinde 2 kilo bile verebilirsiniz, ancak yanında sağlıklı beslenme ve düzenli spor rutinleri de oluşturmanız gerekir. Yeşil çay metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar ve vücuttaki yağların hızlı şekilde yakılmasına yardımcı olur. Bu sebeple kilo verme süreçlerinde olan insanlar yeşil çayı mutlaka öğünlerine eklemelidir. Yeşil çay ve süt karışımı bir gün içinde iki kilo verdirir, eğer özel bir gününüz varsa ve kısa süre içinde kilo vermek istiyorsanız bu kürü uygulayarak hemen zayıflayabilirsiniz. 

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