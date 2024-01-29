Cennette komşu olacağınız o meyvenin dünyada ki faydalarını biliyor musunuz? İşte kutsal meyvenin mucizeleri

Nar, kış aylarının vazgeçilmez meyvesidir. Şu sıralar tezgahlarda bol bol gördüğünüz nar, hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyvedir. Nar, hem meyvesi hem de suyu ile insanların beslenmesine, sağlığına ve güzelliğine katkıda bulunur. Nar, aynı zamanda semavi dinlerde kutsal sayılan bir meyvedir. Kuran-ı Kerim’de adı geçen dört meyveden biri olan nar, Allah’ın insanlara verdiği nimetlerden biridir. Peki narın faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir? İşte detaylar...

KUTSAL MEYVE NARIN FAYDALARI NELERDİR?

Narın sağlığa faydaları saymakla bitmez. İşte en önemli katkıları:

* Nar, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede vücudunuzdaki toksinleri atmanıza, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize, iltihaplanmayı önlemenize ve hücrelerinizi korumanıza yardımcı olur.

* Nar, kanser hücreleriyle savaşır. Özellikle meme, kolon ve prostat kanseri oluşumunu önleme üzerine olumlu sonuç veren araştırmalar var.





* Nar, tansiyonu düşürebilir. İçeriğindeki polifenoller sayesinde damarlarda genişleme ve kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesine ön ayak olur.

* Nar, hafızayı kuvvetlendirir. Nar suyu içen kişilerin sözel-görsel hafıza görevlerini daha iyi yaptıkları ve hafıza ile ilgili testlerde daha başarılı oldukları görülmüş.

* Nar, cildi gençleştirir. İçeriğindeki antioksidanlar ve urolithin A isimli bileşen sayesinde vücudumuz kasları oluşabilecek hasarlara karşı daha rahat koruyabilir. Doku hasarı en aza iner. Bu da hem vücutta hem ciltte yaşlanmayı geciktirir.

* Nar, sperm hareketliliğini artırır. Oksidatif strese karşı koruyucu etkisi sayesinde yumurta ve embriyo koruyucu etkisi olduğu düşünülür. Aynı zamanda erkeklerde sperm yoğunluğunu ve hareketliliğini de artırmaya yardımcı olur.





* Nar, fiziksel performansı artırabilir. Nar, diyette doğal nitrat alımını sağlayan bir meyve. Nitratların kan basıncını düşürebilme etkisi olduğu gibi enerji üretimini sağlayan mitokondrilerin etkinliğini de artırarak fiziksel performansı artırabilir.



NAR NASIL TÜKETİLMELİ?

Narın sağlığa faydalarından yararlanmak için nasıl tüketilmeli? Nar, hem meyvesi hem de suyu ile tüketilebilir. Nar meyvesi, salatalara, tatlılara, reçellere, sos ve turşulara katılabilir. Nar suyu, saf olarak veya başka meyve suları ile karıştırılarak içilebilir.





Nar suyu, aynı zamanda sirke, pekmez, şerbet ve şurup yapımında da kullanılabilir. Nar tüketirken dikkat edilmesi gereken nokta, narın olgun ve taze olmasıdır. Olgun olmayan nar, ekşi ve buruk bir tada sahiptir. Taze olmayan nar ise, besin değerini kaybeder ve bozulabilir. Narı tüketmeden önce iyice yıkamak ve kabuklarını soyarak tanelerini ayırmak gerekir.





Nar, uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için beslenmenize eklemeniz gereken bir meyvedir. Narın faydalarını öğrendikten sonra, siz de bol bol tüketmek isteyeceksiniz. Nar, hem dünyada hem de ahirette size lezzet ve nimet verecek bir meyvedir. Nar, ölüme çare olmasa da, size hayat verir.

NAR BİR TEK ÖLÜME ÇARE DEĞİL!

Narın tek çaresi olmadığı bir hastalık var: Ölüm. Ölüm, kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak nar, ölümden sonra da insanın hayrına olacak bir meyvedir. Nasıl mı? Nar, hem dünyada hem de ahirette insanın lezzet ve nimetini artıran bir meyvedir. Kuran-ı Kerim’de, cennetteki meyvelerden bahsederken narın adı geçer.





Cennetteki narın, dünyadakinden daha güzel ve daha lezzetli olduğu belirtilir. Ayrıca nar, cennetteki insanların arasındaki sevgi ve kardeşliği artıran bir meyvedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), narın kabuğunu yiyenlerin cennette komşu olacağını söylemiştir.