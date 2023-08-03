Çiğ sarımsağın mucizevi etkisi! Her gün bir diş yutunca bakın vücudunuzda neler olacak

Sarımsağın Faydaları

Sarımsak birçok hastalığa karşı dirençlidir ve birçok olası reaksiyona sahiptir. Saç ve tırnak sağlığından kilo yönetimine, cinsel sağlıktan kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok rahatsızlıktan vücudu korur. Aslında bunlar, sarımsağın çokça konuşulduğu zaman bilinen ve tahmin edilebilen faydaları arasındadır.

Sarımsak, bir tür soğandır. Saçınızı güçlendirmeye, büyütmeye ve hacim vermeye yardımcı olan harika bir besin kaynağı. Bol miktarda vitamin ve mineral içermesi sayesinde saç köklerinin güçlenmesine ve saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kalsiyum, kükürt, E vitamini, selenyumun yanı sıra B vitaminleri ve C vitamini açısından zengin olan sarımsak, saçın nem dengesini korur ve kırılmaya bağlı saç dökülmesini önler.





İştahı kontrol etmeye yardımcı olan sarımsak, ayrıca etkili bir şekilde daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Sadece daha uzun süre tok hissetmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun metabolizmasını yağ yakmaya başlaması için uyarır. Bir diş çiğ sarımsak günlük olarak yutulabilir veya sarımsak çayı şeklinde alınabilir. Uzun süreli tokluk hissi veren sarımsak, sindirim sisteminin normal çalışmasına yardımcı olur ve sindirim rahatsızlığını giderir. Bu özelliğiyle hem kolay hemde sağlıklı kilo verebilirsiniz.

Sarımsakta bulunan maddeler vücuttaki kanser hücrelerinin onarılmasına ve kötü hücrelerin tedavi edilmesi durumuna yardımcı olur. Sarımsak, kanserle savaşmada en önemli faktörlerden ikisi olan C ve E vitaminleriyle birlikte selenyum minerali açısından zengindir. Metallerle temastan kaynaklanan C vitamini kaybı, genel halk tarafından bilinmeyen bir sorundur, bu nedenle sarımsağı bıçakla bıçaklamak, yapılacak yanlış şeylerden biridir. Düzenli sarımsak tüketimi sadece beyin fonksiyonlarını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda kolon, mide, cilt ve tiroid kanserleri de dahil olmak üzere birçok kanser türünü tedavi etmek için kullanılır.





Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Çiğ sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidanlar açısından zengin, serbest radikalleri yok eden sarımsak, bağışıklık sisteminin daha etkin çalışmasını sağlamaktadır.

Kalp Sağlığını Korur

Çiğ sarımsağın kalp sağlığını koruma konusuna yardımcı olan birçok bileşik içerdiği bilinmektedir. çerdiği aktif madde allicin kan akışını arttırır ve kalp krizi riskini aza indirir. Ayrıca kan basıncını düşürmeye ve kolesterol seviyesini de dengeler.

Anti-Kanser Özelliğine Sahiptir

Çiğ sarımsağın kanser önleyici özelliği olduğu bilinmektedir. İçerdiği kükürt bileşikleri kanser hücrelerinin büyümesini engeller ve kanser riskini azaltır.

Anti-Enflamatuar Etkisine Sahiptir

Çiğ sarımsağın anti-enflamatuar özellikleri nedeniyle çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanıldığı bilinmektedir. İçerdiği kükürt bileşikleri iltihaplanmayı azaltarak eklem ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.

Sindirim Sağlığı İçin Faydalıdır

Çiğ sarımsak da sindirim sağlığı için faydalıdır. İçerdiği prebiyotik bileşikler, bağırsaklarınızda yaşayan faydalı bakterilerin büyümesini destekler. Bu da sindirim sisteminizin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.





Her gün bir diş çiğ sarımsak yerseniz ne olur?

Araştırmalar, günde bir diş antibiyotik açısından zengin sarımsak yemenin insanlar için birçok sağlık yararı olduğunu göstermiştir. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir:

Sarımsak 'Glisemik İndeksi' kontrol eder. Her gün bir diş sarımsak tüketmek kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca kolesterol seviyesini dengeleyen sarımsağın günlük tüketimi kalp ritminin dengelenmesine yardımcı olur.

Her gün bir diş sarımsak tüketmek, bileşenleri nedeniyle kanser riskini artırır ve kanser risklerine karşı savunma mekanizmaları geliştirirken kanser hücrelerinin tedavisine yardımcı olur. Her gün bir diş sarımsak tüketmek, özellikle sindirim sorunları olanlar için sindirim sağlığını olumlu yönde iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Sarımsağın besin değeri nedir?





Sarımsak tohum ekerek büyür. Ekim zamanı toprak ve iklim koşullarına bağlıdır. Sarımsağın genellikle sonbaharda ekilir ve ilkbaharda hasatı yapılır.

Sarımsak çiğ olarak yenebileceği gibi kurutularak da kullanılabilir. Sarımsağın faydalarından yararlanabilmek adına sarımsak yağı ve sarımsak tozunun yanı sıra sarımsak tabletleri ve sarımsak özlerini de tüketebilirsiniz.