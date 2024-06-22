Cildi kaymak gibi yapıp 10 yaş gençleştiriyor! Kilosu tam 600 bin TL'ye satılıyor

Türkiye'nin tarım sektörü, dünya çapında talep gören ve yüksek gelir getiren bitkilerin yetiştirilmesiyle büyük bir potansiyel taşıyor. Global pazarda yüksek değere sahip olan ve Türkiye'de yetişen nadide bitkilerden biri olan safran, dünya geneline ihraç ediliyor. Sağlık açısından sayısız faydası ve geniş kullanım alanlarıyla öne çıkan safran, kilogram başına 600 bin lira gibi rekor bir değere ulaşabiliyor.

600 Bin TL'lik Değerli Hasat

Safran, dünyanın en kıymetli mahsulleri arasında yer alıyor ve yıllık tek hasadı, üretim zorlukları nedeniyle fiyatını oldukça artırıyor. Baharat olarak bilinse de, gıda, boya ve ilaç endüstrisinde de geniş çapta kullanılan safran, internet üzerinden kilosu 600 bin lira gibi dudak uçuklatan bir fiyattan alıcı buluyor. Her bir çiçeğinden sadece üç stigmanın elde edildiği ve bir kilogram safran elde etmek için yaklaşık 450 bin stigmanın toplanması gerektiği bu değerli baharat, 4 gramıyla bir gram altının maliyetine eşitleniyor.





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