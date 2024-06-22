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Cildi kaymak gibi yapıp 10 yaş gençleştiriyor! Kilosu tam 600 bin TL'ye satılıyor

Altını ve gümüşü unutun, bu bitki gerçek bir servet değerinde! Doğanın sunduğu en kıymetli hazine olarak kabul edilen bu eşsiz bitki, kilosuyla tam 600 bin TL'lik bir değere sahip! Bu mucizevi bitkiyi kullananlar, adeta zamanı geri alıyor ve 10 yıl gençleşmenin ayrıcalığını yaşıyor!

Yayın Tarihi: 22.06.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 19:54
Cildi kaymak gibi yapıp 10 yaş gençleştiriyor! Kilosu tam 600 bin TL'ye satılıyor

Türkiye'nin tarım sektörü, dünya çapında talep gören ve yüksek gelir getiren bitkilerin yetiştirilmesiyle büyük bir potansiyel taşıyor. Global pazarda yüksek değere sahip olan ve Türkiye'de yetişen nadide bitkilerden biri olan safran, dünya geneline ihraç ediliyor. Sağlık açısından sayısız faydası ve geniş kullanım alanlarıyla öne çıkan safran, kilogram başına 600 bin lira gibi rekor bir değere ulaşabiliyor.

600 Bin TL'lik Değerli Hasat 

Safran, dünyanın en kıymetli mahsulleri arasında yer alıyor ve yıllık tek hasadı, üretim zorlukları nedeniyle fiyatını oldukça artırıyor. Baharat olarak bilinse de, gıda, boya ve ilaç endüstrisinde de geniş çapta kullanılan safran, internet üzerinden kilosu 600 bin lira gibi dudak uçuklatan bir fiyattan alıcı buluyor. Her bir çiçeğinden sadece üç stigmanın elde edildiği ve bir kilogram safran elde etmek için yaklaşık 450 bin stigmanın toplanması gerektiği bu değerli baharat, 4 gramıyla bir gram altının maliyetine eşitleniyor.

safran

Safranın Mucizevi Etkileri: Zamanı Geri Sarın!

  • Safran, içerdiği antioksidanlarla zihin ve sinir sistemimizin korunmasına katkıda bulunur.
  • Premenstrüel dönemdeki rahatsızlıkları hafifletir.
  • Öğrenme kabiliyetini ve hafızayı güçlendirir.
  • Kardiyovasküler sağlık için kolesterol ve trigliserit düzeylerini optimize eder.
  • Uykuyu düzenleyici ve rahatlatıcı etkisiyle bilinir.
  • Depresyon semptomlarını azaltmada etkilidir.
  • UV ışınlarının yol açtığı cilt yaşlanmasına karşı koruyucudur.
  • Oksidatif stres ve inflamasyona karşı vücudun savunma mekanizmasını destekler.
  • Göz sağlığınızı korumaya yardımcı olur.
  • Cinsel isteği artırıcı etkiye sahiptir.
  • Anti-inflamatuar özellikleriyle kan basıncını düzenler.
  • İştah kontrolü sağlayarak kilo yönetimine yardımcı olur.

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