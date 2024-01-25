Cilt bakımını evde yaptıran tarif! Tüm gözenekleri tek seferde derinlemesine temizliyor

Işıl ışıl cilt isteyenlere güzel haber geldi. evde yapabileceğiniz maskeler sayesinde gözenekleriniz sıkılaşarak cildiniz nemlenecek. Daha sağlıklı cilt görünümü için yapılması gerekenler haberimizde.

Cilt bakımını evde yaptıran tarif! Tüm gözenekleri tek seferde derinlemesine temizliyor
Yayın Tarihi:

Evde doğal yöntemler kullanarak güzel görüntü için yapılması gerekenler çok basit. Tonik, cildi temizlerken gözenekleri sıkılaştırarak cildin nem dengesini korur. İşte tonik tarifi...

ELMA SİRKESİ TONİK
MALZEMELER
- Yarım su bardağı elma sirkesi
- Yarım su bardağı gül suyu
- 1 su bardağı gül suyu
- 1 su bardağı kaynamış su
- 5-6 damla lavanta yağı (isteğe bağlı)

tonik
TARİF
Kaynayan suyun içerisinde oda sıcaklığına gelene kadar bekletilerek cam kavanoz içerisine elma sirkesi, gül suyu ve normal su ilave edilir. İsteğe bağlı olarak lavanta yağı eklenir. Karışımı iyice karıştırarak hazırladığınız tonik buzdolabında saklarak kullanılabilir.

Öne Çıkanlar
İş arayanlara kaçırılmayacak fırsat! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 39 bin TL maaş ile en az lise mezunu KPSS 60 puanla personel alıyor İş arayanlara kaçırılmayacak fırsat! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 39 bin TL maaş ile en az lise mezunu KPSS 60 puanla personel alıyor
Herkesin banyosundan eksik olmayan şampuanlar yüzde 35 indirime düştü! Migros market duyurdu Herkesin banyosundan eksik olmayan şampuanlar yüzde 35 indirime düştü! Migros market duyurdu
Zabıta olmak isteyenler için yeni fırsat! Lise mezunu ve KPSS 55 puan ile zabıta alımı başladı: İşte başvuru detayları Zabıta olmak isteyenler için yeni fırsat! Lise mezunu ve KPSS 55 puan ile zabıta alımı başladı: İşte başvuru detayları
Çok Okunanlar
Kalbini seven ondan uzak dursun! Hastalığı en çok o tetikliyor Kalbini seven ondan uzak dursun! Hastalığı en çok o tetikliyor Tam yağlı süt satın alanlar dikkat! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız Tam yağlı süt satın alanlar dikkat! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız Evinde airfryer olanlar yandı! Bunu bilseniz asla almazdınız Evinde airfryer olanlar yandı! Bunu bilseniz asla almazdınız Kalbi yeniden doğmuş gibi yapıyor! Bu meyveyi bir tadan ölüme meydan okuyor Kalbi yeniden doğmuş gibi yapıyor! Bu meyveyi bir tadan ölüme meydan okuyor Ağrılı sivilceleri bir damlasıyla yok ediyor! Güzellik merkezleri bilmenizi asla istemeyecek Ağrılı sivilceleri bir damlasıyla yok ediyor! Güzellik merkezleri bilmenizi asla istemeyecek