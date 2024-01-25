Cilt bakımını evde yaptıran tarif! Tüm gözenekleri tek seferde derinlemesine temizliyor

Evde doğal yöntemler kullanarak güzel görüntü için yapılması gerekenler çok basit. Tonik, cildi temizlerken gözenekleri sıkılaştırarak cildin nem dengesini korur. İşte tonik tarifi...



ELMA SİRKESİ TONİK

MALZEMELER

- Yarım su bardağı elma sirkesi

- Yarım su bardağı gül suyu

- 1 su bardağı gül suyu

- 1 su bardağı kaynamış su

- 5-6 damla lavanta yağı (isteğe bağlı)



TARİF

Kaynayan suyun içerisinde oda sıcaklığına gelene kadar bekletilerek cam kavanoz içerisine elma sirkesi, gül suyu ve normal su ilave edilir. İsteğe bağlı olarak lavanta yağı eklenir. Karışımı iyice karıştırarak hazırladığınız tonik buzdolabında saklarak kullanılabilir.



