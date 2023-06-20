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Cilt Uzmanı Ahmet Akın: 'Cilt Sağlığı İçin Bol Oksijen ve Doğa Şart!'

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Cilt Uzmanı Ahmet Akın: 'Cilt Sağlığı İçin Bol Oksijen ve Doğa Şart!'
Cilt uzmanı Ahmet Akın, cilt hücrelerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları olduğunu belirtti. Cildin doğal oksijen alması gerektiğine dikkat çeken Akın, bol oksijenin cilt altındaki toksinlerin atılmasını sağladığını ve siyah nokta ve akne gibi oluşumları ortadan kaldırdığını ifade etti. Doğada vakit geçirmenin sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu ifade eden Akın, doğada vakit geçirmek için fırsat yaratılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cilt Hücreleri İçin Enerjiye İhtiyaç Var

Cilt uzmanı Ahmet Akın, cilt hücrelerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları olduğunu belirtti. Yaş ilerledikçe serbest radikaller, hatalı beslenme, yanlış kullanılan kozmetikler, sigara tüketimi ve özellikle güneşin zararlı etkileri ve şehirlerdeki hava kirliliği cilt hücrelerimize zarar vererek cildimizin yıpranmasına neden olur.

Bol Oksijen ve Doğa Cildin Yağ Dengesini Sağlar

Cildin doğal oksijen alması gerektiğine dikkat çeken Akın, bol oksijenin cilt altındaki toksinlerin atılmasını sağladığını ve siyah nokta ve akne gibi oluşumları ortadan kaldırdığını ifade etti. Ayrıca bol oksijenin hücrelerin yaşlanmasını geciktirdiğini, kollajen ve elastin üretimini arttırarak hücre yenilenmesine katkı sağladığını belirtti.

Oksijen Vücudun Yakıtıdır

Bol oksijenin zayıflamaya da etkisi olduğunu vurgulayan Akın, vücudun bol oksijene ihtiyacı olduğunu ve oksijenin yağ yakımını hızlandırdığını söyledi. Doğada vakit geçirmenin sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu ifade eden Akın, doğada vakit geçirmek için fırsat yaratılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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