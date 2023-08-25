Cinsel ilişki sonrası bu belirtiye dikkat! Hemen hastanenin yolunu tutun

Kadınlarda partnerle seks yaptıktan sonra ortaya çıkan bazı belirtiler sperm alerjisinin işareti olabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Âzer Aras Uluğ, bu konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

SPERM ALERJİSİ

Toplumda çok fazla bilinmeyen sperm alerjisi hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler aktaran Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, buna kadın bedeninin, sperm içeren sıvı olan menide bulunan bazı maddelere karşı oluşan antikorlara karşı verdiği tepki olduğunu söyledi. " Bazen bir kadının vücudu bir proteine, bazen antikorlara, bazen meninin kendisine, bazen de meni sıvısında bulunan başka bir maddeye karşı alerjik olabilir." diyen Uluğ, sperm alerjisinin gerçekte kadının bağışıklık sistemi tarafından verdiği bir tepki olduğunu ifade etti.





Dr. Âzer Aras Uluğ, "Yani meniyi yabancı bir madde gibi değerlendirip ona karşı reaksiyon yaratıyor. Bunun sonucunda reaksiyonlar meydana gelir. İlişkiden yaklaşık 30 dakika sonra ilk belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor" diye konuştu.

Sperm Alerjisinin Belirtileri Nelerdir?

Sperm alerjisi belirtilerinden bahseden Dr. Âzer Aras Uluğ, "Seks sonrası temas ettikleri bölgelerde, özellikle vajinada, sperm girişinde yanma, karıncalanma, kaşıntı, kızarıklık, ağrı ve benzeri alerji belirtilerini görebilirsiniz. Seksten birkaç dakika sonra veya saatler sonra başlama gibi bir durum oluşabiliyor. Genellikle diğer alerji türlerine benzer. Kızarıklık ve yanma hissi soğuk suyla temasla geçer. Ancak kişinin meni veya içindeki herhangi bir maddeye karşı şiddetli reaksiyonu varsa, bu durum anafilaksi dediğimiz daha ciddi semptomlara, daha ciddi hastalıklara, hatta çok nadir bile olsa ölüme bile neden olabilir." dedi.

SPREM ALERJİSİNDEN NASIL KORUNULUR?

Sperm alerjisini önlemenin yollarını anlatan Dr. Azer Aras Uluğ, şunları söyledi:

“Çiftler de çocuk sahibi olmayı düşünebildiği için sperm alerjisinden korunmak bazen sorun olabiliyor. Sperm alerjisini önlemenin en önemli yolu ise prezervatif kullanmaktır. Ancak belirtiler ortaya çıktığı anda ayırıcı tanı için bu alanda uzman bir doktora başvurmak önemlidir çünkü gerçekten meni alerjisi olup olmadığını bilmek önemlidir. Yani ayırıcı tanıda vajinal yanma, karıncalanma ve kaşıntıya neden olan diğer nedenlerin de göz önünde bulundurulması gerekir.

Vajinal enfeksiyonunuz, idrar yolu enfeksiyonunuz, lateks alerjiniz, prezervatif alerjiniz varsa veya vücudunuz kullanılan yağlayıcıya tepki gösteriyorsa.

Bu sperm alerjisinden çok farklıdır. Bir hasta doktora gittiğinde cilt testi ve kan antikor testi ile alerjisi olup olmadığını kısa sürede anlayabilir ve hastaya bu konuda yol gösterebilir.

Sperm alerjisinin tedavisinde alanda çalışan alerji uzmanları ve araştırmacılar panzehir dediğimiz antikorun vücudunuza geri dönmesini sağlayan bir tedavi olan biorezonans yöntemini önerebilirler. İmmünoterapi dediğimiz immünoterapiye immünomodülatör ilaç tedavileri veya bazı durumlarda baskılayıcı ilaç tedavileri, kortizon gibi steroidler gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla başlanabilir."

Sperm alerjisi doğurganlığı etkiler mi?





Dr. Âzer Aras Uluğ, sperm alerjisi olan bir kadının bebek sahibi olmasında neler gerektiğini de paylaşıyor ve konuşmasını şöyle tamamlıyor:

“Sperm alerjisi olan çiftlerin sorunu gerçekten çocuk sahibi olmaktır. Normal korunmasız cinsel ilişkinin zorlaştığı bu gibi hallerde çiftler bazen tüp bebek yöntemi azen de mikro element enjeksiyonu gibi farklı tedavilere başvuruyor."