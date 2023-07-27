Çocuğu yüzme havuzuna giren aileler dikkat: Astım hastası yapıyor

ANNE BABALAR DİKKAT! YÜKSEK KLOR ASTIM KRİZLERİNE NEDEN OLABİLİR





Yaz mevsimi cilt hastalıkları ve alerji bakımından çocukların hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu ‘ Yaz döneminde deri alerjilerinde artış gözlemlenir. Deri alerjisi ilk kaşıntı olarak belirti gösterir. Belirti havuzlarda kullanılan klor sebebiyle de oluşabilir. Astım rahatsızlığı olan çocuklarda klor oranlarının yüksekliği, öksürük, nefes darlığı ve hırıltı belirtileriyle astım ataklarına sebep olabileceği unutulmamalıdır.’ dedi.

Yaz döneminde küçük yaş grubu çocuklarda sık rastlanan alerjilere karşı açıklama yapan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü’nde olan Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, ‘ Alerjiye yatkınlığı olan kişiler, alerjen maddelere rastladığında deride kaşıntı, egzama, kızarıklık, öksürük, hırıltı, bulantı, ishal, karın ağrısı gibi etkiler gözlenebilir. Ciltteki etkilerle beraber solunum yolu ya da sindirim sistemiyle ilgili belirtilerin beraber görülmesi anafilaksi olarak isimlendirilen hayati tehdit içeren ağır alerjik reaksiyon olarak kendini gösterir. Yaz dönemleri alerji açısından birçok riski barındırarak çocukların hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Bu dönemlerde çocuklarda polen, güneş ve klor saman nezlesinin etkilerinde artışa sebep olabilir. Arı sokması ile de ciddi alerji şikayetleri meydana gelebilir.’ diyerek konuştu.

HAVUZ KULLANIMI SONRASI EGZAMA BULGULARINDA ARTIŞ GÖZÜKEBİLİR

İlkbahar sonlarında ve yaz dönemi süresince çayır ve ot polenlerinin sebep olduğu tepkilerden söz eden Doç. Dr. Nacaroğlu, ‘ Aşırı burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde sulanma ve batma gibi etkileri olan alerjik saman nezlesi sadece ilkbahar döneminde değil, bazı küçük yaş gruplarında yaz süresince hatta sonbahar başlarına kadar sürebilir. Yaz döneminde deri alerjilerinde yükselme görünür. Deri alerjisinde ilk gözlenen kaşıntıdır. Kaşıntı ile beraber kabarıklık oluşmaya başlar. Güneşe duyarlı kişilerde, güneşe maruziyet ile 30 dakika süresinde alerjik reaksiyonlar (ciltte kaşıntı, kabarıklık, kızarıklık, şişlik) ortaya çıkabilir. Bu etkiler havuzda kullanılan flor ile de görülebilir. Klora duyarlı kişilerde gözlerde yanma, sulanma gibi belirtilere sebep olabilir. Astım rahatsızlığı olan çocuklarda yüksek klor öksürük, nefes darlığı ile astım krizlerine sebep olabileceği akıllardan çıkarılmamalıdır. ‘ dedi.

EVDE HEPA FİLTRELERİ KULLANILMALI





Yaz dönemlerinde de diğer dönemlerde olduğu gibi alerjilere karşı önlem almak gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Nacaroğlu, ‘ Polen alerjisinden korunmak için sabahları çocukları ağaç ve otların olduğu yerlere götürülmemelidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır. İmkan varsa hepa filtreler kullanılmalı ve polenlerin çok olduğu saat dilimlerinde pencere ve balkonlar kapalı durmalıdır. Klinik bulguları uyumlu kan ve deri testi ile belirlenmiş alerjilerin tedavisi için alerji aşı tedavisi uygulanabilir. Özellikle polen alerjisi olan kişilerde belirtiler ilaçlar ile kontrol altına alınamadığında aşı tedavisi yapılarak ilaç kullanımı azaltılabilir, yaşam kalitesi arttırılabilir ve hastalığın astıma ilerleyişi durdurulabilir. ‘ dedi.

‘DERİ HER GÜN NEMLENDİRİLEREK YUMUŞATILMALIDIR’

Doç. Dr. Nacaroğlu, şu sözleriyle konuşmasını tamamladı:

‘ Yaz aylarında artan sıcaklar ter yoluyla su kaybını arttırmasıyla alerjik egzamalarda yükselişe sebep olabileceğinden ebeveynlerin çocukları sıkmayacak kıyafetler giydirmesi ve ılık sulu kısa duşlar aldırması gereklidir. Mümkün olduğunca klorlu havuzlara çocukların girmesine müsaade edilmemelidir. Eğer havuza girdiyse çıktıktan hemen sonra duş aldırılmalıdır. Derinin bariyerine zararlı şampuanlar kullanılmamalıdır. Deriyi sık sık düzenli olarak nemlendirilmelidir. Bol su tüketmek cilde iyi gelecektir. Güneş alerjisi olan kişiler mutlaka güneş kremi sürmelidir. ‘