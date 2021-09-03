İstanbul 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına karşı Meteoroloji'den uyarı!
Son Dakika
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına...
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor? İşte en kapsamlı araştırma..
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor?...
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! ' Hastanede yatan hastaların ?'ını da aşı olmayanlar'
Son Dakika
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! '...
Memur ve memur emeklilerine enflasyon zam farkı göründü
Son Dakika
Memur ve memur emeklilerine enflasyon...

Çocuklarda 'Krup' hastalığına dikkat! Belirtileri korona ile aynı..

Özellike çocuklarda görülen ve baş ağrısı ve burun akıntısının yanı sıra yüksek ateş ile öksürük belirtileri gösteren 'Krup' hastalığı, koronavirüs paniği yaşayan ailelerin kabusu oldu. Koronavirüs tedbirlerinin iyice gevşemeye başladığı bu günlerde giderek artan bu hastalığın tehlikesinin, çocukların Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitimleri sürecinde daha da artacağı düşünülüyor.

03 Eylül 2021 Cuma 15:32
Çocuklarda 'Krup' hastalığına dikkat! Belirtileri korona ile aynı..
Takip Et:

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala, koronavirüs salgınının semptomlarına benzer belirtilere sahip olan Krup hastalığı ortaya çıkmaya başladı. Kış aylarında daha fazla görülen bu hastalık ile koronayı ayırt edemeyen aileler için çocuk sağlığı uzmanı Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, önemli bilgiler verdi.

Son günlerde artış gösteren krup hastalığından geçtiğimiz yıl daha az rastlanıldığını çünkü koronavirüs tedbirlerine geçen yıl daha fazla uyulduğunu söyleyen Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, tedbirlerin gevşetildiği şu günlerde hastalığın tekrar ortaya çıktığını ve hızla yayılmaya başladığını belirtti.


Bir süt solunum yolu hastalığı olan ve belirtileri arasında genel olarak yüksek ateş, iştah kaybı, baş ve boğaz ağrısı gibi şikayetler gösteren krup hastalığının aynı zamanda burun ve kulakta tıkanma, kuru öksürük ve halsizlik gibi belirtilerinin de olduğunu söyleyen Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, hastalığın ses tellerinin hemen altında oluşan bir ödem şeklinde ortaya çıktığını ve buna bağlı olarak da nefes almada solunum güçlüğü yaşattığını kaydetti. En tipik bulgularında birinin de havlar biçimde görülen kuru öksürük ve geceleri daha da belirgin olan soluk darlığı olduğunu ifade eden Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, bu hastalığın genellikle 3 ay ila 6 yaş aralığındaki çocukları tuttuğunu ve kreş, okul gibi kalabalık ortamlara giren çocukların yakın temasta bulunması sonrası konuşma veya öksürmeyle dışarı saçılan damlacıklardaki virüslerden kaynaklandığını söyledi.

DELTA VARYANTININ SEMPTOMLARIYLA NEREDEYSE AYNI

Son verilere göre Türkiye'de bulunma oranının yüzde 90'ı geçtiği Delta varyantının semptomlarıyla krup hastalığının semptomlarının neredeyse aynı olduğuna dikkat çeken Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, hastalığın tanısının konulması sonrasında hastaya genellikle ağır durumdaysa oksijen, kortikosteroid tedaviler yapıldığını, hafif geçirmesi durumunda ise hastalığın sıcak sevmemesinden dolayı soğuk uygulamalar tavsiye edildiği ve bol sıvı ve C vitamini takviyesinin önerildiğini söyledi.

 


Son Güncelleme: 03.09.2021 15:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BelirtileriKrup HastalığıKrup Hastalığı NedirTadavisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim kurulundan onay çıktı! 12 yaş üzeri çocuklar veli onayı ile aşı olabilecek
Bilim kurulundan onay çıktı! 12 yaş üzeri çocuklar veli onayı ile aşı olabilecek
4 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında düşüş
4 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında düşüş
Sinovac aşısının 3. dozunu olmayanlar risk altında!
Sinovac aşısının 3. dozunu olmayanlar risk altında!
Biontech'in mucidi Uğur Şahin'den aşıda 3 doz açıklaması! Ne kadar koruma sağlıyor?
Biontech'in mucidi Uğur Şahin'den aşıda 3 doz açıklaması! Ne kadar koruma sağlıyor?
Ankara'da virüsü direkt öldüren ilacın faz-3 çalışmalarına başlandı!
Ankara'da virüsü direkt öldüren ilacın faz-3 çalışmalarına başlandı!
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor? İşte en kapsamlı araştırma..
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor? İşte en kapsamlı araştırma..

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, diziyle ilgili paylaşımlarda bulundu
BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
Al birini vur ötekine! Seren Serengil'in sevgilisi Tohma'nın duyarsızlığı yok artık dedirtti!
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
Disney+ Loki 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
Alina Boz’un estetiksiz hali görenleri şaşırttı!
The Sinner 4. Sezon ne zaman başlayacak?
PUBG Mobile Sezon 20 ne zaman gelecek? Sezon 20 Royal Pass ödülleri
Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.