Çocuklarda 'Krup' hastalığına dikkat! Belirtileri korona ile aynı..

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala, koronavirüs salgınının semptomlarına benzer belirtilere sahip olan Krup hastalığı ortaya çıkmaya başladı. Kış aylarında daha fazla görülen bu hastalık ile koronayı ayırt edemeyen aileler için çocuk sağlığı uzmanı Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, önemli bilgiler verdi.

Son günlerde artış gösteren krup hastalığından geçtiğimiz yıl daha az rastlanıldığını çünkü koronavirüs tedbirlerine geçen yıl daha fazla uyulduğunu söyleyen Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, tedbirlerin gevşetildiği şu günlerde hastalığın tekrar ortaya çıktığını ve hızla yayılmaya başladığını belirtti.

Bir süt solunum yolu hastalığı olan ve belirtileri arasında genel olarak yüksek ateş, iştah kaybı, baş ve boğaz ağrısı gibi şikayetler gösteren krup hastalığının aynı zamanda burun ve kulakta tıkanma, kuru öksürük ve halsizlik gibi belirtilerinin de olduğunu söyleyen Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, hastalığın ses tellerinin hemen altında oluşan bir ödem şeklinde ortaya çıktığını ve buna bağlı olarak da nefes almada solunum güçlüğü yaşattığını kaydetti. En tipik bulgularında birinin de havlar biçimde görülen kuru öksürük ve geceleri daha da belirgin olan soluk darlığı olduğunu ifade eden Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, bu hastalığın genellikle 3 ay ila 6 yaş aralığındaki çocukları tuttuğunu ve kreş, okul gibi kalabalık ortamlara giren çocukların yakın temasta bulunması sonrası konuşma veya öksürmeyle dışarı saçılan damlacıklardaki virüslerden kaynaklandığını söyledi.

DELTA VARYANTININ SEMPTOMLARIYLA NEREDEYSE AYNI

Son verilere göre Türkiye'de bulunma oranının yüzde 90'ı geçtiği Delta varyantının semptomlarıyla krup hastalığının semptomlarının neredeyse aynı olduğuna dikkat çeken Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, hastalığın tanısının konulması sonrasında hastaya genellikle ağır durumdaysa oksijen, kortikosteroid tedaviler yapıldığını, hafif geçirmesi durumunda ise hastalığın sıcak sevmemesinden dolayı soğuk uygulamalar tavsiye edildiği ve bol sıvı ve C vitamini takviyesinin önerildiğini söyledi.