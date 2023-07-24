Çörek otu sadece börekleri süslemiyor! Bu faydasını öğrendikten sonra mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR. ÇÖREK OTU ZAYIFLATIR MI?





Çörek otu, hemen herkesin evinde bulunan ve sıklıkla tüketilen bir besindir. Kurabiye, poğaça gibi birçok hamur işi gıdalarda sık gördüğümüz çörek otunu yakından tanıyalım.

Çörek Otunun Faydaları

• Çörek otunun sindirime faydası vardır.

• Balgama etkilidir.

• Gaz ve idrar da oldukça faydalıdır.

• Birçok mide hastalığına faydası vardır ve mide yanmasını önler.

• Uzun süre tok tutmasıyla kilo vermede yardımcıdır.

• Baş ağrılarına iyi gelir.

• Solunum rahatsızlıklarına iyi gelir.

Çörek Otunun Zararları

• Gereğinden fazla tüketildiğinde karaciğer ve böbrekte hasar oluşumuna neden olabilir.

• Gebe olan kişiler kullanmadan önce doktora danışmalıdır.

• Alerjik özellik gösterebileceği için test yapılmalıdır.

ÇÖREK OTU ZAYIFLATIR MI?

Çörek otu zayıflamak isteyen bireyler için yardımcı olabilecek besinlerden biridir. Tek başına pek bir etkisi olmaz ancak zayıflama süresi boyunca önemli etkiye sahiptir. Yemeklerden önce tüketmek, su ya da yoğurt ile beraber tüketmek iştahınızı azaltacağından sizin için faydalı olacaktır. Sindirimi sistemini hızlandırmasıyla da kilo vermeye yardımcı olur. Düzenli kullanım ve beslenme spor ile beraber mutlaka yararı olacaktır.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

• Salataya eklenebilir.

• Yoğurt ya da bal ile karıştırılabilir.

• Poğaça ve kurabiyelere eklenebilir.

• Omlet yaparken ilave edilebilir.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL YAPILIR?





2 yemek kaşığı öğütülmüş çörek otu tohumunu şurup şişesine koyun. Şişeye zeytin yağı doldurun. Her gün çalkaladığınız şişeyi 1 hafta kadar bekletin. Günlük 1-2 kaşık tüketmek yeterlidir. Tüketmeden önce doktora danışmanız sağlığınız açısından iyi olacaktır.

ÇÖREK OTU DİYETİ

• Çörek otunu ezerek toz haline getirin. Evde kendiniz ezmelisiniz.

• Sabah, öğlen ve akşam yemeklerinden yarım saat önce 1 tatlı kaşığı ezilmiş çörek otu tüketin.

• Her yedikten sonra 1 bardak su tüketin.

ÇÖREK OTU EFSANELERİ VE GERÇEKLER

Çörek otu, uzun zamandır tıbbi kullanımlarla bilinen bir bitki olarak yaygınlaşmıştır. Ancak çörek otu ile ilgili bazı efsaneler türemiştir.

1. Çörek otu kansere karşı korur: Çörek otu, antioksidan özelliği ile kanserle mücadele de katkısı vardır. Ancak, kanser tedavisinde kullanılabileceği iddiaları tam olarak kanıtlanmamıştır. Yine de düzenli çörek otu tüketmek sağlığınızı destekler.

2. Çörek otu kalp hastalıklarını önler: Çörek otu, sağlıklı kalp fonksiyonlarını destekleyen anti-inflamatuar özellikleri barındırdığı düşünülmektedir. Bununla beraber kalp hastalıkların önlenmesinde tek başına yeterli olduğunu söylemek zordur. Bunun için biraz daha araştırma yapılması gerekmektedir.

3. Çörek otu kilo vermeye yardımcı olur: Çörek otu metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu iddiaların doğruluğu için daha çok bilimsel kanıt gerekmektedir.