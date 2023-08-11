  1. Anasayfa

  2. Sağlık

  3. Covid-19 bitti, yenisi başladı! Bu hastalık Covid-19'u bile aratacak

Covid-19 bitti, yenisi başladı! Bu hastalık Covid-19'u bile aratacak

Yayınlanma:
Covid-19 bitti, yenisi başladı! Bu hastalık Covid-19'u bile aratacak
Koronavirüs korkusu daha yeni geçti ancak yine bir salgın alarmı verildi! Bu hastalık daha ölümcül! Tüm detaylar haberimizde.

İnsanlar korkuyla geçen birkaç sene ardından koronavirüs hastalığını atlattı ancak varyantları bitmedi! Yeni salgın koronavirüse göre daha tehlikeli! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS BİTTİ YERİNE YENİSİ GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre Mayıs ayında ortaya çıkan ve taç virüsü olarak adlandırılan hastalığın uluslararası öneme sahip olduğu ve acil durum yaşattığı öğrenildi. Fransız Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre yetişkinler başta olmak üzere bütün yaş gruplarında yeni koronavirüs sayılarının arttığı öğrenildi. Koronavirüsün bir varyantı olarak ortaya çıkan Eris virüsüne yakalanan insanların Fransa'nın yüzde 35'i olduğu öğrenildi. Aynı zamanda bu virüs yalnızca Fransa'da görüntülenmiyor. 

yeni bir salgın daha başlıyor

İngiliz Sağlık Kurumu da 20 Temmuz tarihinde Eris virüsünün yüzde 15 seviyesine yükseldiğini ve her hafta yüzde 20 oranında artış göstermesinin beklendiğini açıkladı. Virüse yakalanan insanlar 5 Ağustos tarihinden itibaren yüzde 17 oranına yükseldi ve iki hafta öncesine göre yüzde 12 oranında artış gösterdi. İsviçre Cenevre Küresel Sağlık Enstitüsü Müdürü Antoine Fraoux Fransa ile yaptığı röportaj sırasında Eris virüsünün yerine XBB varyantının daha hızlı şekilde yayıldığını ve daha bulaşıcı olduğunu, yüksek ciddi enfeksiyon riski olduğuna dair bir kanıt olmadığını, taç aşısı ile birlikte bağışıklık korumasının yaşanabildiğini ve ciddi enfeksiyon yaşayan kişilerin aşı yaptırmayan ve yaşlı insanlar olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ise yaşanan vaka durumlarını yakından takip ediyor ve 2023 sonbaharında yeni bir salgın dalgasının başlayabileceğini söylüyor. 

Sağlık
Koronavirüsün yeni varyantı çıktı: Vaka sayıları patladı
Koronavirüsün yeni varyantı çıktı: Vaka sayıları patladı
Kansızlık yaşayanlara mucize kür tarifi
Kansızlık yaşayanlara mucize kür tarifi
Bunu deneyenin saçı asla dökülmeyecek! Bu kür kelliği bitirecek
Bunu deneyenin saçı asla dökülmeyecek! Bu kür kelliği bitirecek
Haftada 5 kilo birden verdiren mucize diyet! Uyurken bile cayır cayır yağ yaktırıyor
Haftada 5 kilo birden verdiren mucize diyet! Uyurken bile cayır cayır yağ yaktırıyor
Her sabah yediğimiz bu besin kısır yapıyor! Sakın böyle yemeyin
Her sabah yediğimiz bu besin kısır yapıyor! Sakın böyle yemeyin
Maden suyundaki büyük tehlike! Bunu duyunca içmeye tövbe edeceksiniz
Maden suyundaki büyük tehlike! Bunu duyunca içmeye tövbe edeceksiniz
Meyveleri çürümekten kurtaran yöntem! Manavlar tazeliğini böyle koruyormuş
Meyveleri çürümekten kurtaran yöntem! Manavlar tazeliğini böyle koruyormuş