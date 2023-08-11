Covid-19 bitti, yenisi başladı! Bu hastalık Covid-19'u bile aratacak

İnsanlar korkuyla geçen birkaç sene ardından koronavirüs hastalığını atlattı ancak varyantları bitmedi! Yeni salgın koronavirüse göre daha tehlikeli! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS BİTTİ YERİNE YENİSİ GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre Mayıs ayında ortaya çıkan ve taç virüsü olarak adlandırılan hastalığın uluslararası öneme sahip olduğu ve acil durum yaşattığı öğrenildi. Fransız Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre yetişkinler başta olmak üzere bütün yaş gruplarında yeni koronavirüs sayılarının arttığı öğrenildi. Koronavirüsün bir varyantı olarak ortaya çıkan Eris virüsüne yakalanan insanların Fransa'nın yüzde 35'i olduğu öğrenildi. Aynı zamanda bu virüs yalnızca Fransa'da görüntülenmiyor.





İngiliz Sağlık Kurumu da 20 Temmuz tarihinde Eris virüsünün yüzde 15 seviyesine yükseldiğini ve her hafta yüzde 20 oranında artış göstermesinin beklendiğini açıkladı. Virüse yakalanan insanlar 5 Ağustos tarihinden itibaren yüzde 17 oranına yükseldi ve iki hafta öncesine göre yüzde 12 oranında artış gösterdi. İsviçre Cenevre Küresel Sağlık Enstitüsü Müdürü Antoine Fraoux Fransa ile yaptığı röportaj sırasında Eris virüsünün yerine XBB varyantının daha hızlı şekilde yayıldığını ve daha bulaşıcı olduğunu, yüksek ciddi enfeksiyon riski olduğuna dair bir kanıt olmadığını, taç aşısı ile birlikte bağışıklık korumasının yaşanabildiğini ve ciddi enfeksiyon yaşayan kişilerin aşı yaptırmayan ve yaşlı insanlar olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ise yaşanan vaka durumlarını yakından takip ediyor ve 2023 sonbaharında yeni bir salgın dalgasının başlayabileceğini söylüyor.