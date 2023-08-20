Covid-19 geçirenlere kötü haber! Bacaklarınızda bu belirtiler varsa yandınız

Dünya çapında etkisini sürdüren Covid-19 salgını, sürekli olarak değişen belirtiler ve varyantlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan bilgilere göre, Covid-19 geçirenlerin dikkat etmesi gereken yeni bir belirti ortaya çıktı. "BA.2.86" adlı yeni bir Covid-19 varyantı, çok sayıda mutasyon taşıması nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak sınıflandırıldı.





Leeds Üniversitesi bilim insanlarının hazırladığı bir araştırma, Covid-19'un uzun süreli etkilerine dikkat çekiyor. Salgının yaygın belirtilerine ek olarak, nefes darlığı, kas ağrısı, koku kaybı ve halsizlik gibi daha önce bilinen belirtilere ek olarak yeni bir belirti daha gözlemlendi: Bacaklarda morluklar ve yaralar. Araştırmacılar, Covid-19'u atlatan bazı hastalarda, iyileştikten sonra bacaklarda morluklar ve yaraların oluştuğunu belirtiyor. Bu durum özellikle ayakta durduklarında daha fazla rahatsızlık verirken, hastalar yattıklarında rahatlama yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Uzmanlar, bu tür morluk ve karıncalanma hissinin genellikle ellerde, burunda ve kulaklarda görüldüğünü belirtiyor. Ancak Covid-19 ile ilişkilendirilen bu yeni belirti, bacaklarda görülmesi bakımından dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı bir durumu ifade ediyor.

DSÖ, "BA.2.86" varyantının taşıdığı mutasyonlar sebebiyle "gözlem altındaki varyant" olarak kabul edildiğini duyurdu. Ancak DSÖ yetkilileri, bu varyantın ve onun yayılma potansiyelinin daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Öte yandan DSÖ, şu an itibarıyla toplamda 3 "izlenmesi gereken" ve 7 "gözlem altındaki" Kovid-19 varyantını takip etmekte olduğunu da belirtiyor.

Covid-19 salgınındaki sürekli değişim ve gelişmeler, sağlık kuruluşlarının ve bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam ederken, vatandaşların da yeni belirtilere ve DSÖ'nün güncellemelerine dikkat etmesi gerekmektedir. Uzmanlar, salgının ilerleyişini ve farklı varyantların etkilerini anlamak adına daha fazla araştırma yapmanın önemini vurguluyorlar.