Covid-19 salgını geri döndü: Yeni varyant paniğe yol açtı

İngiltere'de Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor. Bu durum, yetkililerin dünya genelindeki Covid-19 vakalarındaki artışı yakından takip etmelerine neden oluyor.



VAKA SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ GÖRÜLDÜ





Eris, yüzde 39,4 oranıyla vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'un ardından, İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti. Bu nedenle, halk sağlığı açısından büyük bir öneme sahip ve toplumun dikkatle takip etmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Zoe Covid-19 Sempton Çalışması, 4 Temmuz tarihinde tahmini vaka sayısının 606 bin 656 olduğunu göstermişti. Ancak, sadece 23 gün içinde bu sayı 200 bin artarak 27 Temmuz'da 785 bin 980'e yükseldi. Bu hızlı artış, salgının ciddiyetini vurguluyor ve halkın dikkatini, önlemlere uyumu ve aşılama kampanyalarına katılımı artırmaya yönlendiriyor.

Yetkililer, toplumun bilinçli davranması, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, aşılama kampanyalarının hızlı bir şekilde devam etmesi, salgınla mücadelede önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, İngiltere'nin Covid-19 salgınındaki seyrini yakından takip etmek ve halk sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak elzem hale gelmiştir. Toplum olarak birlikte çalışarak, bu zorlu dönemi atlatmak ve salgını kontrol altına almak için çaba göstermeliyiz.