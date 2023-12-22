Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor: Maske, aşı, test açıklaması geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yeni bir alt varyantı olan JN.1'in hızla yayıldığını ve "dikkate alınması gereken varyant" kategorisine eklendiğini bildirerek, dünya çapında önlemlerin alınmasını önerdi. DSÖ'nün verilerine göre, JN.1 varyantı, Hindistan ve Çin'den sonra ABD'ye de yayıldı.

DSÖ yetkilileri, JN.1 varyantının hızla yayılma eğiliminde olduğunu, ancak mevcut aşıların hala etkili olduğunu ve kamu sağlığı için şu anda düşük bir risk oluşturduğunu ifade etti. Bu yeni varyantla ilgili olarak DSÖ, hastalığın belirtileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sağladı.

Grip, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve çocukluk çağı pnömonisi gibi solunum yolu virüslerinin Kuzey Yarımküre'de arttığı bir dönemde, Covid-19'un bu yeni varyantıyla ilgili endişelerin arttığını belirtti.





Covid-19'a neden olan virüs, zaman içinde değişiklik gösteriyor ve bu durum farklı varyantların ortaya çıkmasına neden oluyor. DSÖ, Omicron varyantının ardından dünya genelinde takip edilen bir dizi "dikkate alınması gereken varyant" olduğunu açıkladı, ancak şu ana kadar bunların ciddi endişe yaratmadığını vurguladı.

DSÖ, salgının kontrol altına alınması ve yayılmanın önlenmesi için maske kullanma, aşı olma ve düzenli test yaptırma gibi temel önlemlerin önemine dikkat çekerek, bireyleri ve toplumları bu tedbirleri uygulamaya davet etti.





JN.1 varyantı, ABD'de hızla yayılarak enfeksiyonların yüzde 15 ila 29'unu oluşturarak Covid-19 vakalarında artışa sebep oluyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, JN.1'in şu an laboratuvarda analiz edilen pozitif Covid vakalarının yaklaşık yüzde 7'sini meydana getirdiğini ifade ederken, bu ve diğer varyantlarla ilgili verileri titizlikle izleyeceklerini belirtti.

JN.1'in hızlı yayılmasının sebeplerinden biri, muhtemelen BA.2.86 varyantının spike proteininde türediği ve ek bir mutasyona sahip olduğu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) risk değerlendirmesine göre, "Bu varyantın, özellikle kış mevsimine giren ülkelerde diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlardaki artışın yanı sıra corona virüs vakalarında bir artışa neden olabileceği öngörülüyor" ifadesi bulunuyor.

DSÖ'ye göre, JN.1'in aşıların sağladığı bağışıklığı ne kadar aşabildiği konusunda henüz yeterli kanıt mevcut değil. Şu ana kadar, bu varyantın insanları daha fazla hasta ettiğine dair kesin bir kanıt bulunmasa da, DSÖ yetkilileri, bu varyantın sağlık üzerindeki etkilerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.





DSÖ, salgının kontrol altına alınması ve yayılmanın önlenmesi için önemli tedbirler alınmasını öneriyor. Bu tedbirler arasında kalabalık ve kapalı alanlarda maske kullanımı, öksürme ve hapşırma durumlarında ağzı kapatma, elleri düzenli olarak temizleme, güncel Covid ve grip aşılarını yaptırma, ve Covid belirtileri görülmesi durumunda test yaptırma yer alıyor. Bu önlemler, enfeksiyonları ve ciddi hastalıkları önleme konusunda hayati bir öneme sahiptir.

JN.1 varyantının belirtileri arasında öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, ateş, tat veya koku değişiklikleri veya kaybı, tıkanıklık ve burun akıntısı, tükenmişlik, "beyin bulanıklığı" (daha az uyanık ve farkında hissetme), nefes darlığı ve gastrointestinal semptomlar (mide rahatsızlığı, hafif ishal) yer almaktadır. Bu belirtilere dikkat edilmesi ve gerektiğinde sağlık profesyonellerine başvurulması hayati öneme sahiptir.