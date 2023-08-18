Covid-19 yeniden başlıyor: Sonbaharda pik yapabilir

Kovid-19'un yeni türevi Eris varyantı, sağlık otoriteleri ve uzmanlar arasında endişe yaratıyor. DSÖ'nün 9 Ağustos'ta yayımladığı raporla gündeme gelen Eris varyantı, Omicron'un bir alt türevi olarak dikkat çekiyor. Varyantın küresel çapta yayılma potansiyeli ve vaka artışına neden olabileceği belirtiliyor. Acil Tıp Uzmanı Dr. Gül Deniz Özkan, gelecek sonbaharda Eris varyantının ciddi bir pik oluşturabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, varyantın belirtilerini ve etkilerini inceleyerek toplumu olası risklere karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor. Pandemi yönetimi ve aşılama çabalarının önemi, Eris varyantının etkileriyle birlikte daha da öne çıkıyor.

Kovid-19'un evrilen varyantlarından biri olan Eris varyantı, uluslararası sağlık çevrelerini tedirgin ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakasının tespit edilmesiyle endişeler arttı. Bu gelişme, salgının seyrini etkileyebilecek yeni bir faktör olarak ön plana çıktı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Gül Deniz Özkan, Covid-19 aşılarının toplumda bağışıklık oluşturduğunu vurgularken, son aşı dozlarının üzerinden zaman geçmesi nedeniyle yeni mutasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Özellikle sonbaharda salgında ciddi bir pik yaşanabileceği uyarısı, toplumun sağlık tedbirlerine olan duyarlılığını artırıyor.





Kovid-19'un hızla evrilen varyantlarına karşı dikkat çekici bir uyarı geldi. Acil Tıp Uzmanı Dr. Gül Deniz Özkan, özellikle bağışıklık sistemi sorunları olan ve yaşlı kişilerde tüm varyantların zatürreye yol açabileceğini belirtti. Maskesiz ve korunmasız ortamlarda yapılan sosyal etkinliklerin, aşı geçmişi olan kişilerin aşılarının süresinin dolduğu dönemlerde Covid-19 bulaşını tetiklediğini vurguladı. Aşılamanın toplumda bağışıklık sağladığını hatırlatan Özkan, pandeminin geçmişteki seviyelere dönülemeyebileceğini ancak son aşı dozlarının zaman içinde etkisini yitirdiğini ifade etti. Bu nedenle, yeni varyantlara karşı etkili olabilecek varyant aşılarının düşünülmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle sonbaharda salgının ciddi bir artış gösterebileceği ihtimaline karşı tedbirlerin sıkı şekilde alınması gerektiğini belirtti.

Kovid-19'un hızla yayılan Eris varyantıyla ilgili uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu. Acil Tıp Uzmanı Dr. Gül Deniz Özkan, bağışıklık sistemi normal olan hastaların bu yeni varyantı daha hafif geçirebileceğini belirtti. El hijyeni, maske ve sosyal mesafe kurallarının Covid-19 pandemisinde olduğu gibi Eris varyantından da korunmada en etkili yöntemler olduğunu vurguladı. Kendini halsiz veya yorgun hisseden kişilerin izolasyon altına girmesi ve kapalı alanlarda uzun süre bulunmamaları gerektiğini söyledi. Eris varyantının belirtilerinin baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık ve yorgunluk gibi Covid-19'a benzeyen semptomlarla ortaya çıktığını da ekledi. Uzmanlar, toplumsal duyarlılık ve korunma tedbirlerinin önemini vurgulayarak, Eris varyantının yayılmasının önlenebilmesi için bireylerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.