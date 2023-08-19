Covid-19 yeniden hortladı! Yeni varyantı BA.2.86 vakaları İngiltere'de yayılıyor..

Birleşik Krallık sağlık otoritesi UKHSA, İsrail ve Danimarka'nın ardından Birleşik Krallık'ta da yeni koronavirüsün yeni bir varyantı olan BA.2.86'nın ortaya çıktığını duyurdu. UKHSA'dan yapılan açıklamada, yeni varyantın Omicron varyantının bir alt tipi olarak meydana geldiği ve yakın süreçte seyahat geçmişi olmayan birinde gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre "BA.2.86", genomik olarak Omicron'dan uzak ve şu anda var olan tüm varyantlardan daha fazla mutasyona sahip. Açıklamada, virüsün seyahat öyküsü olmayan bir kişide ortaya çıkmasının ev içi bulaşı düşündürdüğü belirtilirken, yeni varyantın özellikleri ile ciddiyetine ilişkin henüz yeterli veri bulunmadığı belirtildi.





UKHSA Başkan Yardımcısı Meera Chand, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Birleşik Krallık'ta doğrulanmış bir vaka var. UKHSA şimdilerde ayrıntılı bir değerlendirme yürütüyor ve zamanı geldiğinde bilgilendirme yapacak. UKHSA durumu yakından takip edecek ve sonuçları yayınlayacağız." dedi.

"Gözlem altındaki varyantlar"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yapılan bir açıklamada BA.2.86 olarak açıklanan bu varyantın durumunu, içerdiği çok sayıda mutasyondan dolayı 'gözlemsel varyant' olarak güncellediği bildirildi.

DSÖ, raporların bazı ülkeler tarafından zaten sunulduğunu ve şu anda "dikkat" kategorisinde üç alt tür ve "gözlem altında" kategorisinde yedi alt tür olduğunu söyledi.