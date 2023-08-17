Covid-19'un yeni varyantı ortaya çıktı: Dünya panikte

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KOVİD-19'UN YENİ VARYANTINA DİKKAT! UZMANLAR UYARIYOR: "SONBAHARDA SALGININ CİDDİ BİR PİKİ OLABİLİR"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un Omicron varyantının bir alt türevi olan Eris virüsü gündemde. DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantı hakkında bir rapor yayınlayarak, Eris'in özelliklerine göre küresel olarak yayılabileceğini ve vakalarda artışa neden olabileceğini kaydetti. Acil Servis. Dr Gül Deniz Özkan, varyasyonun sonbaharda zirveye çıkabileceği konusunda uyarıyor ve belirtileri sıralıyor.

Koronavirüsün Omicron varyantının bir alt türü olan Varyant Eris yayılmaya devam ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi Eris'in (EG.5.1) son vakasının tespit edildiği açıklandı. Acil Tıp Uzm. Dr. Gül Deniz Özkan, "Covid-19 aşıları toplumda bağışıklık oluşturdu, eski pandemi zamanlarına dönmeyiz ancak son aşı dozlarının üzerinden uzun zaman geçti. Bu virüslerin yeni mutasyonları olacak, sonbaharda salgının ciddi bir piki olabilir." dedi.

"VARYANT AŞISININ YAPILMASI GEREKEBİLİR"

Tüm varyantların bağışıklık sistemi sorunu olan kişilerde ve yaşlılıkta zatürreye neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Gül Deniz Özkan şunları söyledi:

“İnsanların kapalı bir ortamda olması, belirli sosyal aktiviteleri maskesiz ve korumasız yapması ve aşı öyküsü olan kişilerin aşılanması -Lütfen covid'in bulaşmaya neden olduğu dönem geçti ve geçti. Aşılar, COVID-19 topluluğunda bağışıklık sağlamıştır. Pandemilerin eski günlerine geri dönmüyor olabiliriz ama bir aşının son dozlarının üzerinden çok zaman geçti. Bu virüsler yeni mutasyonlara sahip olacak, bu nedenle sonbaharda salgının ciddi bir zirve yapması muhtemel. Bunu önlemek için varyant aşılama gerekli olabilir.

EL HİJYENİ, MASKE VE SOSYAL MESAFE EN ETKİLİ YÖNTEM

Bağışıklık sisteminde anormallik olmayan hastalarda daha sorunsuz ilerleyebileceğini söyleyen Dr. Özkan, koruyucu yaklaşımları şöyle özetledi:

"Korunma yöntemleri Covid-19 pandemisi ile benzer. El hijyeni, maske takma ve sosyal mesafe kurallarımız bizi enfeksiyondan korumanın en etkili yöntemi. Sadece bu varyanttan değil, mevsimsel virüslerden de kişi kendini halsiz, yorgun hissediyor ve covid benzeri belirtiler gösteriyorsa kendini izole etmeli ve kapalı ortamda çok fazla vakit geçirmemeli."

BELİRTİLERİNE DİKKAT

Uzman isim, Eris varyantının Covid-19 pandemisine benzer şekilde baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve halsizlik semptomlarıyla gözlemlendiğini söyledi.