Covid'i daha sindiremeden yeni virüs geldi! Zombi gibi yapıyor: Dünya alarma geçti

Covid virüsü korkusu daha yeni yeni biterken uzmanlar yeni bir alarm verdi! Marburg virüsü başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MARBURG VİRÜSÜ GELDİ

Dr. Öğretim Üyesi Bengisu Ay Marburg virüsüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ay birüsle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Marburg virüsü Marburg Kanamalı Ateş olarak adlandırılan hem insan hem goril, orangutan, şempanze, gibon, maymun, lemurları etkileyen nadir ama ciddi ölümcül bir kanamalı ateşli hastalıktır. Muhtemelen bu virüs kişiye ilk bulaştığında korunmasız olarak enfekte yarasa dışkısıyla temas edilmesi ya da yarasanın yaşadığı ortamda hava soluması ile bulaşır. Virüsün konak hayvandan insana ilk bulaşması sonrası kişiden kişiye temas ederek yayılır. Bu birkaç yolla gerçekleşebilir. Örneğin enfekte olan kişilerin vücut sıvılarının doğrudan temas veya enfekte kan ya da dokularla kirlenen malzemeler ve diğer nesnelerle gerçekleşebilir. Virüsün insanlar arasında yayılması kapalı ortamda temas edilmesiyle gerçekleşir. Nadiren de olsa cinsel yolla bulaşabilir ama hava yoluyla bulaşmaz. Hasta olan bir insandaki belirtiler ortaya çıkana kadar bulaşıcı olmaz. 5-10 gün kuluçka süresi sonrasında başlangıç belirtileri ani olarak başlar ve ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrısı şeklinde yaşanır. Belirtilerin başlamasından sonraki beşinci gün civarında gövdede döküntüler yaşanabilir.





Mide bulantısı, kusma, göğüs ağrısı, boğaz ağrısı ve ishal olabilir. Belirtiler giderek şiddetlenerek sarılık, pankreas iltihabı, kilo kayıpları, hezeyanlar, karaciğer yetmezliği, yaygın kanamalar yaşanmaya başlanır. Ölüm oranları geçmiş salgınlarda yüzde 24-88 arasında gerçekleşmiş. Hastalığın seyri ve iyileştikten sonra yapılan kan testleriyle tanı ortaya çıkar. Ölen kişilerde kan ve doku örneklerinde geriye dönük Marburg Kanamalı Ateş teşhisi konabilir. Marburg virüsünün şu an onaylı bir aşı ya da tedavisi yok. Hastanede destek tedavisi uygulanır. Uygulama hastanın kaybettiği kan ve pıhtılaşmaya göre yerine konması, kan basıncı ve oksijen durumunun takip edilmesi, sıvı dengesinin düzene sokulması, ilava enfeksiyon tedavisi olarak yapılır. Uganda ve Orta Afrika diğer bölümlerinde endemik bölgeleri gezen insanların riskleri yüksektir. Hastalıktan tek korunma Orta Afrika'da hasta primat ve meyve yarasalardan uzak durmak. Marburg Kanamalı Ateşi nadir görülen bir hastalık. Ancak görüldüğü zaman diğer insanlara, hastanın bakımını yapan aile üyelerine, sağlık personeline bulaşma ihtimali yüksektir. Hastalığın olduğu bölgelere seyahat edecek insanların canlı veya ölü meyve yarasa, primatlar, bunların çıkardıklarıyla temas etmekten kaçınmalı, vahşi hayvan eti yememeli, hasta olduğu düşünülen insanlarla temas etmemeli, elleri sık sık su ve sabunla yıkamalı ya da alkol bazlı dezenfektan kullanmalıdır.' Marburg virüsü ilk kez 1967 senesinde Almanya Frankfurt ve Marburg'da ve Sırbistan Belgrad'da ortaya çıkmıştır. 31 kişide ortaya çıkan virüs 7 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. 2005 senesinde Angola'da yaşanan Marburg virüsü salgını da 300 kişiden fazla insanın ölümüne sebep olmuştur.