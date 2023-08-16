D vitamini ile bunu birlikte kullananlar yaşadı! Faydasını duyan eczaneye koşacak

Magnezyum insan vücudu için gerekli bir mineraldir. Sağlıklı yaşam için magnezyumun yeterli miktarda alınması gereklidir. Magnezyum, hücrelerde enerjinin üretiminde gerekli enzimlerin aktivasyonunu destekler. Bundan dolayı da vücuttaki magnezyum seviyeleri, enerji metabolizması ve aynı zamanda da günlük aktiviteler için çok fazla önemli sayılır.

Magnezyum sağlıklı kas fonksiyonu için gereklidir. Bu mineral aynı zamanda sinir sistemi fonksiyonunu da etkiler ve yeterli miktarda magnezyum alımı sinir fonksiyonu ve zihinsel sağlık için faydalıdır.

Magnezyum kalp ritmini düzenlemeye ve kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur, yüksek tansiyon riskini azaltabilir, ayrıca kemik dokusu yapımında ve vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasını artırmada etkilidir. Mümkünse, malat, sitrat, taurat ile bisglisinat kombinasyonundaki magnezyum takviyeleri, önerilen dozları aşmayacak şekilde sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez alınmalıdır.





"D3K2 Vitaminleri de Önemlidir"

D vitamini (D3) ile K2 vitamini kombinasyonunu içeren takviyelerin birçok faydası vardır. D vitamini kalsiyum ve fosfor olarak adlandırılan minerallerin emilimini düzenler ve kemik sağlığında önemli rol oynar. Ayrıca, bağışıklık sistemi işlevi, hücre büyümesi ile bölünmesind, kas işlevi gibi birçok biyolojik alandaki süreçte etkilidir.

Yetersiz güneş ışığı ya da D vitamini içeren besinlerin tüketilmesi gibi faktörler de ayrıca D vitamini eksikliğine neden olabilir.

K2 vitamini, kalsiyumun arterlerde birikim yapmasını önler. Kemik sağlığında önemli bir rolü vardır. D3K2 vitamini takviyesi, osteoporoz gibi genel kemik hastalıkları riskini azaltır ve kemiklerin güçlü kalmasını destekler. Ayrıca kardiyovasküler ve aynı zamanda bağışıklık sistemleri için çok faydalı olabilecek bir kombinasyonu da sağlamış olur.

Doğal Çözüm: Kabak Çekirdeği Yağı





Kabak çekirdeği yağı büyük miktarda çinko ile magnezyum içerir. Zengin içeriği sayesinde kalp damar hastalıklarını, prostat sağlığını korumada ayrdımcı olur. D3K2 vitaminleri ile alınması ise genel sağlık için oldukça faydalıdır.

D3K2 vitaminleri kasları ve dişleri desteklerken, kabak çekirdeği yağı ise kemik oluşumunu destekler. Kabak çekirdeği yağının ayrıca içerdiği arginin amino asidi sayesinde iltihap önleyici etkisi olduğu ve büyümeyi hızlandırdığı bilinmektedir.

D vitamini ile magnezyum neden birlikte alınmalıdır?

Magnezyum vücudumuzda en çok bulunan minerallerden biridir ve önemi oldukça fazladır. Ayrıca; magnezyum vücudumuzda biri D vitamini olmak üzere 300'den fazla biyolojik reaksiyonda yer alır. D vitamininin kanda dolaşabilmesi ve vücut tarafından emilebilmesi için magnezyuma ihtiyacı vardır. Yani bu mineral D vitamininin aktivasyonu ve deaktivasyonunda rol oynar. Magnezyum kemikleri ve kasları desteklerken, D vitamini bağışıklık sistemini destekler. Magnezyum ile D vitamini de insülin direncine çok fayda sağlar.