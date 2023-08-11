Dang humması salgını kabusa dönüşüyor: Ölü sayısı 364'e yükseldi!

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te dang humması vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bangladeş'te Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada, ülkenin genelinde dang humması salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 364'e çıktığı bildirildi.

"Vaka sayısı 78 bini geçti"





Son 24 saatte 2.959 kişiye dang humması teşhisinin konduğu bildirilen açıklamada toplam enfeksiyon sayısı 78,28'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Temmuz ayında şimdiye kadar 43.854 kişi enfekte oldu ve 204 kişi öldü ve Ağustos ayında 26.196 kişi enfekte oldu ve 113 kişi öldü. Sivrisinek ısırıkları ile bulaşan dang humması genel olarak baş ağrısı, ateşlenme, halsizlik ve şiddetli kas ile eklem ağrıları, gibi belirtilere neden olur. Belirtilerin arasında ayrıca kusma ve kızarıklık da vardır.