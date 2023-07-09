Demet Akalın'ın imdadına koşan diyet! 7 günde 7 kilo birden verdiriyor: Canan Karatay önermişti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak bu sefer kilo verme süreciyle gündeme geldi. Akalın'ın sadece 1 haftada 7 kilo verdiği ve 36 bedene ulaştığı iddia ediliyor. Migren tedavisi sırasında kortizon tedavisi alan Akalın, kilo verme sürecini sağlık sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Canan Karatay'ın önerdiği bir besini tüketerek kilo verdiği söylenen ünlü şarkıcının diyeti merak konusu oldu.



DEMET AKALIN'IN DİYET LİSTESİ





Akalın'ın doğum sonrası aldığı 31 kiloyu hızla vermek için uyguladığı şok diyet ise dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı bu diyeti takipçileriyle paylaşan şarkıcı, kilo verme sürecini aktarmaktadır. Diyet programı, sabahları bir haşlanmış yumurta, öğle ve akşam öğünlerinde yumurta beyazından yapılmış omletlerden oluşmaktadır. Ara öğünlerde ise çay ve sade Türk kahvesi tüketimi önerilmektedir.

Ancak uzmanlar, düşük kalorili, besin gruplarından eksik, kısa süreli diyetlerin nadiren sürdürülebilir kilo kaybıyla sonuçlandığını belirtmektedir. Bu tür diyetler uzun vadede sağlık açısından risk taşıyabilir ve beslenme dengesini bozabilir. Yumurta diyeti de tüm besin kategorilerini kısıtladığı için uzun süreli uygulanması önerilmemektedir.

Demet Akalın'ın kilo verme süreci ve uyguladığı diyetle ilgili detaylar merak edilmektedir. Ancak her bireyin sağlıklı bir şekilde kilo vermesi için uzman bir diyetisyenden destek alması önemlidir.