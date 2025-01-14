Denizli'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Bekir Erzen'in Organları 3 Kişiye Umut Olacak

Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen Bekir Erzen'in organları, 3 hastaya yeni bir yaşam şansı sunacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:20
Denizli'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Bekir Erzen'in Organları 3 Kişiye Umut Olacak

Denizli'de beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Bekir Erzen, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Erzen'in organları, 3 kişiye hayat verecek.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bekir Erzen, 6 Ocak'ta evinde beyin kanaması geçirdi ve acil durum ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 gün süren tedavinin ardından beyin ölümü gerçekleşti ve hastanenin organ bağışı koordinatörlüğü ekipleri aileyle görüşerek organ bağışının yapılması için ikna etti.

Erzen'in karaciğeri ve iki böbreği operasyonla alınarak İzmir’e gönderildi. İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Erzen'den alınan organların 3 hastaya yeni bir yaşam imkanı vereceğini belirterek, "Kadavradan organ nakillerinin arttığını görmekteyiz. Organ bekleyen hastalar bu nakiller sayesinde yeni yaşamlarına tutunacaklar. Sağlık çalışanları olarak, organ bağışının artması için özverili çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Denizli'de beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 81 yaşındaki Bekir...

Denizli'de beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 81 yaşındaki Bekir Erzen'in organları, 3 kişiye nakledilecek. Erzen'nin karaciğeri ve 2 böbreği operasyonla alınarak İzmir'e gönderildi.

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