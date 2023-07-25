Depresyon, mutsuzluk, koku problemi olanlar hemen denemeli! Banyo suyuna bir kaşık atıldığında hepsini yok edecek

Tuzlu Su İle Duş Almanın Faydaları

Kas gerginliğini azaltır

Tuzlu su duşunun birçok faydasından biri de kas gerginliğini azaltmasıdır. Herhangi bir nedenle yorgun olanlar için en rahatlatıcı aktivite tuzlu su ile duş almaktır. Bu yöntemin ayakları rahatlattığı tespit edilmiş olsa da tüm vücudu aynı derecede rahatlattığı tespit edilmiştir.

Romatizmayı rahatlatır

Romatoid artrit, insanlarda büyük rahatsızlıklara neden olan bir hastalıktır. Eğer romatizma veya eklem ağrısı gibi problemleriniz varsa mutlaka tuzlu su duşu ile çözüm aramalısınız.





Stresi azaltır

Tuzlu su duşları sadece her derde deva değil, aynı zamanda stresi azaltmaya da yardımcı olur. Stresli bir gün geçirdiyseniz, rahatlamak için hızlı bir tuzlu su banyosu yapın.

Burun tıkanıklığını önlemek

Grip, soğuk algınlığı gibi birçok hastalık burun tıkanıklığına neden olur ve günlük hayatı olumsuz etkiler. Gece uyumanızı engelleyen tıkalı bir burun, hayatınızda üşümenize neden olur. Bir çözüm, tuzlu suyla duş almaktır. Tuzlu su ile burun tıkanıklığı giderilir. Burnunu aç ve sessizce nefes al. Ayrıca tuzlu su ile gargara yapmak bu gibi problemler için çok iyi bir seçenektir.

Cilde iyi gelir

Tuzlu su duşları cilt sağlığı için de iyidir. İçerdiği mineraller sayesinde cildin parlamasını ve nemlenmesini sağlar. Bu, kuru ve donuk cilde sahip olanlar için önerilir.

Tuzlu su ile duş nasıl alınır?





Duş almadan önce küveti suyla doldurun. Banyo suyuna yaklaşık yarım bardak tuz ekleyin. Ilık veya sıcak su, tüm vücudun derinlemesine rahatlaması için en iyisidir. Ayrıca bunu deniz suyunda yapmak çok uygundur.

Deniz suyunun faydaları

Tuz ve su denilince deniz suyundan bahsetmeden edemiyoruz. Deniz suyunun aslında bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Fosfor, demir, magnezyum ve çinkonun yanı sıra iyot, manganez ve potasyum minerallerini içeren deniz suyunun bağışıklık sistemi üzerinde iyileştirici etkileri vardır. Kalp sağlığı için çok önemli olan deniz suyu tansiyonu düşürür ve hipertansiyonu düşürür. Sindirimi iyileştirir ve kilo vermeye yardımcıdır..

Deniz suyu sedef hastalığında da etkilidir. Saç dökülmesini azaltır ve kepeği önler. Ayrıca parlak bir cilde katkıda bulunarak cildi güzel bir şekilde gençleştirir. Deniz suyu, diş macununda da kullanılan florür adı verilen bir mineral içermektedir. Ayrıca araştırmalar astıma iyi geldiğini, okyanusta bir saat yüzmenin önemli olduğunu ve deniz suyunun iltihaplanmayı azalttığını göstermiştir. Haftada bir yapılan yaklaşık 30 dakikalık bu fark cilde iyi gelir ve stresi azaltır.