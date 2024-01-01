Deri dökülmesiyle kendini gösteriyor: Uzmanlar uyardı

Uzun zamandır çok nadir görülen, hatta bilinmeyen el, ayak, ağız hastalığımız son günlerde oldukça yaygınlaşıyor. Kızamık ve suçiçeği ile karıştırılan bu hastalık, kabuklanma şeklinde kendini gösterir. Uzmanlar büyük tehlikeye karşı ciddi uyarılarda bulundu.





El, ayak ve ağız hastalıkları son dönemde artış gösterdi. Hastalık ellerde, ayaklarda ve ağızda kabuklanma şeklinde kendini gösterir. Uzmanlar son derece bulaşıcı olan bu hastalık konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Ağızda, avuç içlerinde , ayak tabanlarında yaralar şeklinde görülür. Bu hastalık suçiçeği ile karşılaştırılır. Viral bir hastalık olarak bilinen el-ayak hastalığının çoğunlukla solunum yolu yoluyla yayıldığı da biliniyor.

Açıklamayı Show Haber'e yapan Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, özellikle 2-10 yaş arası çocuklarda el-ayak hastalıklarının çok sık görülmeye başladığını söyledi.





BELİRTİLER VARSA...

Nacaroğlu, hastalığın belirtilerini şöyle sıralıyor: 'Üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra 1-2 gün süren ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, boğazın suyla dolmasında bazı yaraları gözlemliyoruz.' dedi.

ORTAK ALANLARDAN UZAK DURUN!

Nacaroğlu, bu hastalığın özellikle halka açık yerlerde yayıldığını, paylaşılan oyuncaklar ve oyun hamurlarıyla da yayılımın arttığını söyledi. Belirtiler ortaya çıkarsa çocuğu anaokuluna veya okula göndermemeniz gerekiyor' dedi.