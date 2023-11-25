Diş ve diş etlerinde görülen bu belirti ciddi hastalıkların ilk göstergesi olabilir

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızla doğrudan bağlantılı olup, sadece güzel bir gülümseme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda beslenme sürecinde kritik bir rol üstleniyor. Diş hekimliği eğitiminin 22 Kasım 1908 tarihinde başlaması nedeniyle her yıl 22 Kasım'ın "Türk Diş Hekimleri Günü" ve bu günü içeren haftanın da "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlandığı bilgisini veren Uzm. Dt. Elif Banu Özkan, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkisinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Ağız ve diş sağlığına dikkat edilmediğinde ortaya çıkan diş ve diş eti hastalıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Uzm. Dt. Özkan, bu hastalıkların kalp hastalıkları, diyabet ve doğum komplikasyonları gibi ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini vurguluyor. Diş ve diş eti hastalıklarının yaşam kalitesinde önemli kayıplara neden olduğunu ifade eden Özkan, bu hastalıkların şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişme geriliği ve erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişimine rol oynayabileceğini belirtiyor.





Uzm. Dt. Özkan, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkisinin yanı sıra, bilimsel diş hekimliği eğitiminin başladığı tarihin kutlanmasıyla birlikte her yıl düzenlenen etkinliklere de değiniyor. Türk Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nın, toplumu ağız sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve bu konuda önlemler almayı teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini aktarıyor.

Ağız ve diş sağlığının genel sağlığımız için ne kadar kritik olduğunu vurgulayan Uzm. Dt. Özkan, bu sağlık sorunlarının önlenebilir, kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir olduğunu belirtiyor. Ağız hijyeninin önemine dikkat çeken Özkan, diş fırçalama, dil temizliği, diş arası temizliği gibi basit önlemlerin ağız ve diş sağlığını korumak için etkili olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca, gebelik döneminde ağız sağlığının kontrolünün önemine vurgu yaparak, bu süreçte oluşabilecek sorunların erken tedavi edilmesinin önemli olduğunu belirten Uzm. Dt. Özkan, gebelik öncesi ağız ve diş problemlerinin tedavi edilmemesinin erken doğum veya düşük doğum ağırlıklı bebek sahibi olma riskini artırabileceğini açıklıyor.

Sonuç olarak, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkisinin önemine vurgu yapan bu bilgiler, toplumun bu konuda bilinçlenmesini ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesini teşvik ediyor. Ağız hijyenine özen göstermek, düzenli diş kontrolü yapmak ve bilinçli beslenme alışkanlıkları edinmek, genel sağlığımızı korumak adına atılacak önemli adımlardır.