Diyabet hastaları dikkat! DSÖ büyük tehlikeyi açıkladı: Asla kullanmayın

Son zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gelecek ay yapılacak bir açıklama ile dünyanın en yaygın kullanılan yapay tatlandırıcılarından biri olan aspartamın olası kanserojen olarak ilan edileceği haberleri gündemi meşgul ediyor. Aspartam genellikle ilaçlarda, hazır ürünlerde ve diyet gıdalarda sıkça tatlandırıcı olarak kullanılıyor ve DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından "insanlar için olası kanserojen" kategorisinde listelenmesi planlanıyor.



BULGULAR 14 TEMMUZ'DA PAYLAŞILACAK





Bu konuyla ilgili olarak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), aspartamın güvenliği konusunu beş kez gözden geçirmiş ve bugüne kadar 90'dan fazla ülke aspartam kullanımını onaylamış durumda. Ancak DSÖ, son zamanlarda aspartamın güvenliğini yeniden değerlendirmek üzere toplantılar düzenlemiş ve yeni uyarılar yapabileceğini belirtmişti. DSÖ'nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi de aspartam kullanımını gözden geçiriyor.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın bulgularının 14 Temmuz'da açıklanması planlanıyor ve aspartamın kanserojen olarak ilan edilmesi, gıda endüstrisinde büyük tartışmalara yol açabilir.

Aspartam, kabul edilen günlük limitler dahilinde tüketildiğinde güvenli olduğu belirtilen yaygın bir tatlandırıcıdır. Şeker ikamesi olarak kullanılan aspartam, kola, diyet içecekler, meşrubatlar, meyveli yoğurt ve sütler, kahvaltılık gevrekler, hazır tatlılar ve diyabet hastalarının kullandığı birçok gıda ürününde bulunmaktadır.

Aspartamın hangi hastalıklara neden olduğu konusunda uluslararası anlamda kabul edilmiş kesin veriler bulunmamaktadır. Bazı bilim insanları aspartamın beyin tümörü, zeka geriliği, kalp hastalıkları ve kansere yol açabileceğini iddia etse de, bu iddialar FDA tarafından henüz onaylanmamıştır.

Aspartamın net zararları henüz kanıtlanmamıştır ve bazı uzmanlara göre güvenle kullanılabilirken, diğerleri kesin bir şekilde kanserojen olduğunu düşünmektedir.

Aspartam laboratuvar ortamında üretilen bir tatlandırıcı olup, kimyasal formülü aspartil-fenilalanin-1-metil ve şekere göre 200 kat daha tatlıdır.

Bu gelişmeler aspartamın güvenliği ve kullanımı konusunda daha fazla araştırma ve değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Sağlık uzmanlarına danışarak, kişisel sağlık durumu ve tercihler doğrultusunda bilinçli bir şekilde karar vermek önemlidir.