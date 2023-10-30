Doğal C vitamini deposu bu besinde: Pazar tezgahlarında yok satıyor

Bu besini düzenli olarak tüketenler bütün C vitamini ihtiyaçlarını karşılayabiliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUCİZEVİ BESİN FAYDASI

Kış ayları yaklaşırken soğuk algınlığı hastalıkları da hızla yayılmaya başladı. Ayva ile ilgili faydalar Diyetisyen Mehmet Emin Tok tarafından açıklandı. Kabuğunda pektin olan ve tokluk hissi veren en önemli meyvelerden birinin ayva olduğu söylenirken düşük kalorili olduğu da söylendi. 100 gram ayvada 57 kalori bulunuyor ve içinde bol miktarda lif ve besin içeriği bulunuyor. Ayva kan akışını ve metabolizmayı hızlandırıyor ve içinde bol miktarda C vitamini bulunuyor. İçinde olan bileşikler sayesinde mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarına iyi geliyor ve ülser oluşumunu engelliyor. Ayva içinde olan yüksek antioksidan metabolik stresi azaltıyor, inflamasyonu azaltıyor ve serbest radikallerin verdiği hasara karşı vücudu koruyor. Ayva bağırsak hastalıklarına iyi gelirken sindirim bozukluklarına da koruma sağlıyor.





Hamilelik ya da sabah bulantıları sebebiyle yaşanan mide sorunlarının önüne geçmek için ayva tüketilmesi öneriliyor. Ayva ve suyu alerjik reaksiyon, astım atağı, alerji belirtilerini hafifletmeye yarıyor. Meyvenin ve tohumunun bağışıklık hücrelerinin aktivitelerini engellediği de ortaya çıktı. Ayva görme yeteneği ve netliği kazandırıyor ve göz hastalıklarının etkilerini azaltıyor. İçinde olan B1, B3, B6, kalsiyum, potasyum, çinko gibi göz sağlığını koruyan vitamin ve bileşenler içeriyor. Ayva kalp sağlığına da iyi geliyor. Uzmanlar günlük olarak 1 tane orta boy ayva tüketiminin sağlığa epey fayda sağladığını dile getiriyor.