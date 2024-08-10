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Doktor Atilla Özler'in Hayatı Kadavradan Gelen Bağışla Kurtuldu

İzmir'de kadavradan karaciğer bağışı sayesinde sağlıklarına kavuşan doktor ve eşi, bu sürecin detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:18
Doktor Atilla Özler'in Hayatı Kadavradan Gelen Bağışla Kurtuldu

Karaciğer Nakli ile Hayata Dönüş

İzmir'de acil karaciğer nakline ihtiyaç duyan hekim Atilla Özler, kadavradan yapılan bir organ bağışı ile yeniden sağlığına kavuştu.

Örgütlü Yardımlaşma ile Hayat Kurtarma

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşamakta olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Atilla Özler'e, 1.5 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı konmuştu. Özler'in durumu, karnında sıvı birikmesiyle birlikte daha da kötüleşmiş, bu sebeple acilen karaciğer nakli yapılması gerektiği yönünde bir karar alınmıştı.

Ailevi Destek ve Umut Dolu Bekleyiş

Organ bağışı bekleyenler listesine yazıldığında, kadavradan organ bulmanın zor olduğu düşüncesi nedeniyle eşi Seval Özler, karaciğer vericisi olmaya karar vermişti. Seval Özler'in uygunluğunun belirlenmesi üzerine nakil işlemi için hazırlanma süreci hız kazanmıştı.

Bir Mucize ve Sevinç Dolu Anlar

Nakil günü öncesinde, kadavradan organ bağışının gerçekleşmesi ile büyük bir mutluluk yaşayan çift, Muğla'dan İzmir'e geldi. Yapılan başarılı nakille Atilla Özler, sağlık buldu. Özler, nakil günündeki heyecanını şu şekilde ifade etti:

"Eşimden organ alınma hazırlığı yapıyordum, kadavradan bağış geldiğinde inanamadım. Hastaneye uçarak geldik ama telaş içinde kışlık kazaklarımızı valize koymuşuz."

Şükran Dolu Düşünceler

Operasyon sonrası sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye giden Dr. Özler, hayatını kaybeden birine olan minnettarlığını dile getirerek, "Organ bağışı çok önemli, herkesin bunu düşünmesi gerekiyor." dedi.

Uzman Görüşü

Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, kadavradan organ bağışlarının artmasının gerektiğini vurgulayarak, "Geçen yıl yapılan nakillerin yüzde 90'ı canlı vericilerle yapıldı; bunun tersine kadavradan bağışların miktarını artırmalıyız." şeklinde açıklama yaptı.

İzmir'de acil karaciğer nakli olması gereken doktor Atilla Özler (sağ 3), kadavradan gelen bağışla...

İzmir'de acil karaciğer nakli olması gereken doktor Atilla Özler (sağ 3), kadavradan gelen bağışla sağlığına kavuştu. Özler, eşi Seval Özler (sol 3), Prof. Dr. Murat Kılıç (sağ 2), Doç. Dr. Cahit Yılmaz (sol 2) ve Opr. Dr. Rasim Farajov (solda) ile tedavi sonrasında fotoğraf çektirdi.

İzmir'de acil karaciğer nakli olması gereken doktor Atilla Özler (sağ 3), kadavradan gelen bağışla...

İzmir'de acil karaciğer nakli olması gereken doktor Atilla Özler (sağ 3), kadavradan gelen bağışla sağlığına kavuştu. Özler, eşi Seval Özler (sol 3), Prof. Dr. Murat Kılıç (sağ 2), Doç. Dr. Cahit Yılmaz (sol 2) ve Opr. Dr. Rasim Farajov (solda) ile tedavi sonrasında fotoğraf çektirdi.

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