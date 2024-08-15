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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi Tadilatı Eylül'de Tamamlanıyor

Erişkin acil servisteki tadilat çalışmaları eylül ayının ilk haftasında tamamlanacak. Başhekim Sefa Kurt, acil servislerin kapalı olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:38
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi Tadilatı Eylül'de Tamamlanıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Erişkin Acil Servisindeki Tadilat Çalışmaları

Dokuz Eylüllü vatandaşlar için hayati öneme sahip olan Erişkin Acil Servisi'nde, yenileme çalışmaları sürüyor. Tadilatın eylül ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.

Acil Servis Kapanmayacak

Hastane başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt, acil servislerin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda hiçbir zaman kapanmayacağını vurguladı. Kurt, tadilat sürecinin devam ederken servislerin aktif olduğunu belirtti.

Kalite Standartları ve Yenileme İhtiyacı

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, Sağlık Bakanlığının belirlediği kalite standartları gereği acil servislerin düzenli olarak yenilemelere ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bayrak, bu yenileme çalışmasının sadece sağlık hizmetlerini değil, aynı zamanda eğitim hizmetlerini de kapsadığını belirtti.

Çabalar ve Teşekkürler

Chen sağlıklı bir hizmet sunabilmek adına DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın da yoğun çaba harcadığı belirtildi. Bayrak, Yılmaz’a destekleri için teşekkür etti.

Gelişmiş Hizmet Beklentisi

Kurt, acil servisin her gün 60-70 acil hastayı kabul ettiğini ve hastaların mağdur olmalarını önlemek için ilgili polikliniklere yönlendirildiğini ifade etti. Eylül ayının ilk haftasında daha kaliteli bir hizmet sunacakları müjdesini veren Kurt, tadilat sürecinin güvenli bir hizmet sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor.

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