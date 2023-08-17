Dolabında bu içecek olan hemen çöpe atsın! Canan Karatay uyardı: Anında öldürüyor!

Enerji içecekleri yüksek kafein içerdiğinden ötürü tüketiminin fazla olmaması gerekiyor. Kısa süreli olarak artan enerji seviyesi, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle uzman isimler enerji içeceklerinin zararlarına değindi. Canan Karatay, enerji içeceklerini tam bir zehir olarak adlandırırken bağışıklık sistemini bitirdiğinin altını çizdi.





ENERJİ İÇECEKLERİN ZARARLARI

Fazla tüketildiğini kafein zehirlenmesine yol açar.

Yüksek kafein içerdiğinden bağımlılık yapar.

Aşırı şeker içerdiğinden vücudun su kaybına neden olur.

Alkol ve ilaç ile tüketildiğinde ciddi sorunları beraberinde getirir.

Kalp krizine yol açar.

Mide ağrısı, hızlı kalp atışı, kan basıncının yükselmesine neden olur.

Yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıklarını doğurur.

Obezite gibi metabolik hastalıkların oluşumuna katkıda bulunabilir.

B vitamin fazla tüketildiğinden sinirlilik, huzursuzluk ve uyku problemleri yaratabilir.