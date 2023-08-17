  1. Anasayfa

  2. Sağlık

  3. Dolabında bu içecek olan hemen çöpe atsın! Canan Karatay uyardı: Anında öldürüyor!

Dolabında bu içecek olan hemen çöpe atsın! Canan Karatay uyardı: Anında öldürüyor!

Yayınlanma:
Dolabında bu içecek olan hemen çöpe atsın! Canan Karatay uyardı: Anında öldürüyor!
Özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber içi yanan herkes soğuk içeceklere saldırıyor. Fakat Canan Karatay’daki dikkat çekici uyardı geldi. O içeceği tüketenler dikkat. Meğerse adeta zehir saçıyormuş…

Enerji içecekleri yüksek kafein içerdiğinden ötürü tüketiminin fazla olmaması gerekiyor. Kısa süreli olarak artan enerji seviyesi, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle uzman isimler enerji içeceklerinin zararlarına değindi. Canan Karatay, enerji içeceklerini tam bir zehir olarak adlandırırken bağışıklık sistemini bitirdiğinin altını çizdi. 

enerji içeceği zararları

ENERJİ İÇECEKLERİN ZARARLARI 

Fazla tüketildiğini kafein zehirlenmesine yol açar. 

Yüksek kafein içerdiğinden bağımlılık yapar.

Aşırı şeker içerdiğinden vücudun su kaybına neden olur.

Alkol ve ilaç ile tüketildiğinde ciddi sorunları beraberinde getirir. 

Kalp krizine yol açar. 

Mide ağrısı, hızlı kalp atışı, kan basıncının yükselmesine neden olur. 

Yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıklarını doğurur. 

Obezite gibi metabolik hastalıkların oluşumuna katkıda bulunabilir.

B vitamin fazla tüketildiğinden sinirlilik, huzursuzluk ve uyku problemleri yaratabilir.

Sağlık
Bunu öğrendikten sonra bir daha ilaç içmeyeceksiniz! 10 maddede doğal ağrı kesici!
Bunu öğrendikten sonra bir daha ilaç içmeyeceksiniz! 10 maddede doğal ağrı kesici!
Varis hastalığından kurtulmanın ameliyatsız formülü! Milyonlarca kişi uyguluyor
Varis hastalığından kurtulmanın ameliyatsız formülü! Milyonlarca kişi uyguluyor
Parlak ve gür saçlara sahip olmak yıkamada gizli! Bu hata saçı yoluk yoluk yapıyor
Parlak ve gür saçlara sahip olmak yıkamada gizli! Bu hata saçı yoluk yoluk yapıyor
Haftanın 1 günü bile tüketenin B12 depoları doluyor! Sağlıklı yaşamın sırrı bunda
Haftanın 1 günü bile tüketenin B12 depoları doluyor! Sağlıklı yaşamın sırrı bunda
Covid-19'un yeni varyantı ortaya çıktı: Dünya panikte
Covid-19'un yeni varyantı ortaya çıktı: Dünya panikte
Uzun süre klima kullanımı sağlığınızı tehdit ediyor
Uzun süre klima kullanımı sağlığınızı tehdit ediyor
Gece uyurken bunu yaşayanlar doktora koşsun! O hastalık uykuda belirti veriyor
Gece uyurken bunu yaşayanlar doktora koşsun! O hastalık uykuda belirti veriyor