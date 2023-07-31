Dünya alarma geçti! Türkiye liste başında: Ölümcül tehlikesi var

Hemen hemen her ülkede görülen yüksek sıcaklıkların geri dönüşü korkuttu. Uzmanlar tarafından farklı bakış açıları ele alındığında dünya için korkutan açıklamalar geldi. Bilim insanları, ''zaman yolculuğu yapan'' patojenlerin küresel ısınma nedeniyle donmuş topraklar erirken dünyaya sızabileceğinden sonra pandemi süreci çevreyi etkileyerek yok olma endişesi kapsadı.

DÜNYANIN 3'TE BİRİNİ ÖLDÜRÜR

Gelen yeni bulgular üzerinden bilim kurgu hikayeleriyle sınırlı kalan zaman yolculuğuyla yapan patojenlerin yarattığı risklerle beraber ekolojik değişimin güçleriyle insan sağlığına bakılarak tehditler olarak gösterilir. Açıklama üzerine virüsün canlıların yaklaşık 3'te birini öldürebileceğine dair hesaplar yapılıyor.

2022 yılında bilim insanları Sibirya'nın donan toprakları üzerinde yer alan 48 bin 500 yıllık virüs yeniden canlandırılarak duyurulur. Virüs, donum toprakta binlerce yıl sonra yeniden diriltilen yedi virüs türünden olarak seçildi. Canlandırılan virüslerin en genci 27 bin yıl, en yaşlısı pandoravirus yedoma ise 48.500 yıl donmuş halde kalır.





HASTALIKLAR BUZULLARA HAPSOLDU

Bu virüsler insanlar içerisinde risk olarak görürken bilim insanları eriyen buzun açığa çıkmasıyla diğer virüsler felaket olarak adlandırılırken yeni salgınlara yol açtığı konusunda uyarılar yapıldı. Alasya permafrostu bir zamanlar 1981'de yayılan girilerek virüsün hapsetmesiyle beraber yeni salgın başladı.

PLOS Computational Biology'de yayınlanan çalışmada, modern konakçılarla beraber evrimsel geçmişlerin sırasında eski patojenlerden kaçarak muhtemelen evrimleşmiş dirençlerin korumuş olur. Bu durumda istilacıları duyarlı konakçılar bulmaya zorlanılır.

Modern konakçıların dirençlerini kaybetmesiyle varsayımlar bulunulur. Bu durum üzerine istilacılar devam ederken konak patojen silahlanma yarışında aktif olarak avantaj sağlanır.